حبس عامل قتل سيدة عجوز داخل منزلها لسرقتها فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس عامل وذلك لقيامه بقتل سيدة عجوز بإحدى القرى، لسرقة مصوغات الذهبية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث مركز بركة السبع بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عامل وذلك لقيامه بقتل سيدة عجوز بإحدى قرى مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، لسرقة مصوغات الذهبية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان أهالى إحدى القرى التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، قد عثر على جثة سيدة عجوز مقتولة داخل منزلها، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع بمديرية أمن المنوفية، يفيد من عثور أهالى إحدى القرى التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، على جثة سيدة عجوز مقتولة داخل منزلها، على الفور قرر العميد حسن النحراوى مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث جنائى لكشف غموض الحادث وتبين وراء ارتكاب الواقعة، عامل بشركة أمن بمستشفى ببركة السبع، وحال قيامه بتوصيل السيدة العجوز إلى منزلها، قام بخنق السيدة وسرق مصوغاتها الذهبية، تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.