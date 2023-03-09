تنفيذ مبادرة "فى بيتنا مسعف" ضمن برنامج "نتشارك" بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

بادر متدربو برنامج " نتشارك"، بمراكز شباب كفر الشيخ، بتنفيذ مبادرة "فى بيتنا مسعف"، بمدرسة زغلول أبو زيد ببلطيم، ضمن المرحلة الثالثة من برنامج البرلمانات للمبادرات المجتمعية لتنفيذ المبادرات على أرض الواقع بالمدارس ومؤسسات المجتمع المدني، بمشاركة أعضاء برلمان الشباب والنشء من عمر 13 حتى 19 عاما، برعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وقال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن البرنامج يهدف إلى إعداد المشاركين للمبادرات المجتمعية وتنفيذها على أرض الواقع لرفع الوعي الجمعي و تحمل النشء والشباب للمسؤلية تجاه مجتمعاتهم، مضيفاً أن المبادرة بالتعاون مع هيئة الإسعاف وتهدف إلى تعريف طلاب المدارس بأهم الإسعافات الأولية، الفارق بين الإصابات البسيطة التى لا تحتاج إلى إسعاف أو تدخل طبيب والخطيرة التي تستدعي التدخل الطبي أو طلب الإسعاف.

أقيمت الورش التدريبية للبرنامج بمراكز الشباب بواقع 18 ورشة، على مدار شهر منذ انطلاقه فى الخامس من فبراير، بهدف تدريبهم على المهارات اللازمة لخلق كوادر فاعلة للمساهمة في تنفيذ المبادرات المجتمعية التي ترتكز محاورها الرئيسية حول " تمكين الفتيات، التوافق المجتمعي، المواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف، دعم الوافدين من الدول، ما بعد cop 27، الطاقة المتجددة، المشروعات الخضراء، البيئة، الصحة".

جدير بالذكر، أن وزارة الشباب والرياضة نظمت تدريبات برنامج نتشارك بمحافظات " كفر الشيخ، أسوان، أسيوط، القاهرة، الإسكندرية، سوهاج، قنا، شمال سيناء، دمياط، الجيزة، القليوبية، البحر الأحمر " من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، بالشراكة مع اليونيسف، وبمراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ محمود الصاوى، مدير إدارة التعليم المدني بالمديرية، تنفيذ فريق عمل إدارة التعليم المدني، وفرق العمل بالإدارات الفرعية، ومراكز الشباب.

كما نظمت مديرية الشباب والرياضة فاعليات المشروع القومي لمراكز التنمية الرياضية بالقرى التي لا تتوافر بها خدمات رياضية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " التى تقيمها مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، حتى 15 إبريل المقبل بمشاركة النشء والشباب بالقرى التي لا توجد بها منشآت رياضية، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مراكز التنمية الرياضية بالقرى التى لا تتوافر بها خدمات رياضية تهدف إلى تمكين أبناء القرى المحرومة من الخدمات الرياضية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " من خلال مراكز الشباب الأقرب لممارسة بعض الألعاب الرياضية وصول الرياضة لكافة فئات المجتمع ضمن أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وتحقيق مبدأ المساواة والعدالة وقد بدأت القافلة الأولى بمركزي شباب شنو ومحلة موسى التابعين لإدارة شباب كفر الشيخ.

كما أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المراكز تقدم بعض الألعاب الجماعية مثل " كرة القدم الخماسي والكرة الطائرة و بعض الألعاب الفردية مثل الكاراتيه و غيرها من الألعاب الشعبية الهادفة لنشر ثقافة ممارسة الرياضة ورفع مستوى اللياقة البدنية، تقام فعاليات تلك القوافل الرياضية بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتورة غادة جمال، مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة و بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضه، متابعة تنفيذ الدكتور محمد غازى ،مدير إدارة التنمية الرياضية وفريق عمل الإدارة.



التدريب عل مهنة المسعف بمراكز شباب كفر الشيخ



تدريب شباب كفر الشيخ عل مهنة المسعف



جانب من ممارسة الرياضة بقرى حياة كريمة



فى بيتنا مسعف مبادرة برنامج نتشارك بالتعاون بين شباب كفر الشيخ وهيئة الإسعاف



مبادرة لتعليم الشباب الاسعافات الاولية بكفر الشيخ