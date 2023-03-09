تفاعل أطفال قرية كوم الضبع مع عرض مغامرات "الشيخ بنتالونى" بمشاركة جزائرية

تفاعل أطفال قرية كوم الضبع التابعة لمركز نقادة، مع بطل عرض فئران السلطان، عبدالله صوصل، وهو عرض للورشة المستمرة لتطوير فنون العرض، وتدور المسرحية في الزمن البعيد عن إمرأة قتلت الفئران التى أكلت الطعام في منزلها فذهبت للسلطان العادل تشكو فطلب تحميل الغذاء لبيتها، للمخرج القدير زهير عبدالكريم صابر، ضمن فعاليات عروض الشارع المسرحية في اليوم الثالث من الدورة السابعة من مهرجان مسرح الجنوب.
وأشار هيثم الهواري، رئيس المهرجان، إلى أن عرض مغامرات "الشيخ بنتالونى" لاقى تفاعل كبير من قبل أطفال القرية، والذى يشارك فيه فنانين من مصر والجزائر، لجمعية السكاملة للمسرح بواسماعيل، و يمزج العرض بين شخصية الشيخ بنتالوني الشخصية الهزلية وعرض العرائس الخيط من خلال حوارات تحكي أهمية المحافظة على بلدنا والمواطنة بشكل عام ، العرض من اخراج قاصدي مهدي، كما تم عرض "العرائس والماريونيت" مغامرات إيمى وتربو" الذى قدمته فرقة بلاك تيم، من اخراج ايمان فتوح ، وذلك ضمن برنامج تنمية القرية الذى استحدثه مهرجان مسرح الجنوب في دورته الحالية.
وأضاف، أن المكتبة المتنقلة وورش الحكى عبر عرض "حكاية لكل قرية"، قدمت جلسات للحكي قام بها مسئول المكتبة، الفنان أحمد شعبان، وفى نهاية ورشة الحكى تم توزيع دوريات أدبية.
تفاعل أطفال قرية كوم الضبع مع عرض المغامرات
تفاعل أطفال قرية كوم الضبع مع عرض المغامرات
تفاعل أطفال قرية كوم الضبع مع عرض المغامرات
تفاعل أطفال قرية كوم الضبع مع عرض المغامرات
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