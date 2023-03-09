تفاعل أطفال قرية كوم الضبع مع عرض مغامرات "الشيخ بنتالونى" بمشاركة جزائرية

وأشار هيثم الهواري، رئيس المهرجان، إلى أن عرض مغامرات "الشيخ بنتالونى" لاقى تفاعل كبير من قبل أطفال القرية، والذى يشارك فيه فنانين من مصر والجزائر، لجمعية السكاملة للمسرح بواسماعيل، و يمزج العرض بين شخصية الشيخ بنتالوني الشخصية الهزلية وعرض العرائس الخيط من خلال حوارات تحكي أهمية المحافظة على بلدنا والمواطنة بشكل عام ، العرض من اخراج قاصدي مهدي، كما تم عرض "العرائس والماريونيت" مغامرات إيمى وتربو" الذى قدمته فرقة بلاك تيم، من اخراج ايمان فتوح ، وذلك ضمن برنامج تنمية القرية الذى استحدثه مهرجان مسرح الجنوب في دورته الحالية.

وأضاف، أن المكتبة المتنقلة وورش الحكى عبر عرض "حكاية لكل قرية"، قدمت جلسات للحكي قام بها مسئول المكتبة، الفنان أحمد شعبان، وفى نهاية ورشة الحكى تم توزيع دوريات أدبية.