"تعليم دمياط" يعلن عن مسابقة الأولمبياد المصرى للمعلومات.. اعرف الشروط

أعلن مركز التطوير التكنولوجى بـ دمياط الجديدة عن البدء بإجراءات تنفيذ مسابقة الأولمبياد المصرى للمعلومات وذلك وفقًا لتعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وتهدف المسابقة إلى تنمية واكساب الطلاب مهارات البرمجة والحاسب الآلى وطرق الحل المنهجى للمشكلات وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية البحرية وذلك فى الفترة من 5 مارس حتى 23 مارس، وفقًا للإمكانات والشروط المطلوب توافرها بالمدارس من حيث توافر خدمة الانترنت وأجهزة الكمبيوتر.

والمدارس التى ستقام بها المسابقة هي: الجربى ع. ث بنات إدارة عزبة البرج، لغات رأس البر ث. م إدارة عزبة البرج، لغات رأس البر ع. م إدارة عزبة البرج، سيف الدين ع بنات إدارة السرو، الروضة الرسمية للغات إدارة الروضة، الشهيد أحمد فرج بميت الشيوخ إدارة فارسكور، فارسكور الرسمية لغات. ث إدارة فارسكور، فارسكور الرسمية لغات. ع إدارة فارسكور، الفريق مدكور أبو العز. ع إدارة ميت أبو غالب، ميت أبو غالب ع بنات إدارة ميت أبو غالب، الفريق مدكور أبو العز. ث إدارة ميت أبو غالب، أمام ناصف الثانوية إدارة الزرقا، أبو الفتوح الحريرى. ع إدارة الزرقا، المستقبل التجريبية إدارة الزرقا، طيبة الرسمية لغات إدارة دمياط الجديدة، دمياط الجديدة المتميزة لغات إدارة دمياط الجديدة، رويال الخاصة لغات إدارة دمياط الجديدة".

يتم التسجيل بيانات الطلاب الراغبين فى المشاركه لدى اخصائى التطوير بأى مدرسه من تلك المدارس.