اليوم السابع
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تعرف على الفئات غير المصرح لها بالحج السياحي هذا العام

الخميس، 09 مارس 2023 10:17 م
تعرف على الفئات غير المصرح لها بالحج السياحي هذا العام الكعبة - أرشيفية
كتب محمد أسعد

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نصت الضوابط والإجراءات المنظمة للحج السياحي وحج الفردى للعام الحالي 1444 هجريًا 2023 ميلاديًا على عدد من الفئات غير المصرح لها صحيًا بالحج هذا العام.

والفئات غير المصرح لها هي:

1- مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كلوي. 
2-مرضى تليف الرئة. 
 
3- حالات السمنة المفرطة المرضية. 
 
4- الحالات المتقدمة من ذوي أمراض القلب والأوعية الدموية والتليف الكبدي والأورام.
 
5- السيدات الحوامل فى الأشهر الأول والأخيرة. 
 
6- الأمراض النفسية والزهايمر طبقا للتقارير الطبية المعتمدة.
 
 

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