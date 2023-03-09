تزايد الإقبال على القوافل التعليمية لطلاب الثانوية والإعدادية بالوادى الجديد.. صور

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد اليوم الخميس، عن انتظام أعمال القوافل التعليمية لتقديم الدعم لطلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية، والتى شهدت إقبالا كبيرا من طلاب الشهادتين، حيث جرى تجهيز قاعة التدريب والفيديو كونفرانس بالمديرية وقاعة مدرسة الخارجة الفنية للبنات، وقاعة على حريف بالخارجة وبث مباشر عبر برنامج Team,s لجميع الادارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

وأشاد الدكتور سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة بالإقبال المتزايد من الطلاب على المحاضرات والتفاعل داخل القاعات لتحقيق أكبر استفادة من البرنامج، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لدعم قرى الريف المصرى، والتعاون والتنسيق بين وزارتى التربية والتعليم والشباب والرياضة، برعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

وفى سياق متصل، تستكمل مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، مشاركتها فى تنفيذ القوافل التعليمية للمراجعة النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة بقسميها الأدبى والعلمى، تحت إشراف الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى ووزارة التنمية المحلية، ووحده تصدوا معنا.

وقال بهاء شوقى مدير قطاع الشباب والرياضة بالمحافظة، أن القوافل التعليمية ينفذها نخبه من الخبراء من المعلمين ذوى الكفاءة المهنية المتخصصين فى المواد العلمية والأدبية المختلفة، ومقدمى البرامج التعليمية المتخصصة ابتداءا من 8 حتى 10 مارس الجارى، حيث جرى تجهيز بقطاع الخارجه وهى ( قاعه على حريف، قاعات بديوان عام مديرية التربية والتعليم، ومدرسة نجيب محفوظ، مدرسة الثانوية الفنية بنات ) فى مدينة الخارجة لبدء المراجعات.

وأضاف شوقى أنه تم تجهيز مراكز الشباب، والادارات الفرعية المختلفة لتنفيذ البث عبر الكونفرانس، حيث يتم بدء فاعليات القوافل التعليمية من يوم الأربعاء الساعة التاسعة صباحا، لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهه ظاهره الدروس الخصوصية، مؤكداً على أن صاحب فكرة القوافل التعليمية ومؤسسها الدكتور سيد مصطفى.