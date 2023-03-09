تحرير 211 محضراً تموينياً متنوعا لأصحاب مخابز فى كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

شنت مجالس مدن محافظة كفر الشيخ، حملات على المخابز لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والتأكد من مطابقة الخبز للمواصفات القياسية، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، ومتابعة عدم التصرف فى الدقيق، والتلاعب، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة، مؤكداً أن الحملات التى شهدتها المدن والقرى على المخابز أسفرت عن تحرير 211 محضراً متنوعاً.

قاد الحملة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بمشاركة أيمن غالى، نائب رئيس المدينة لشئون القرى، ورؤساء القرى، رضا بدوى، بإدارة تموين بيلا، ورؤساء المكاتب التموينية بالقرى، بإشراف عبد الفتاحسالم، مدير إدارة تموين بيلا، وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 21 مخالفة متنوعة لأصحاب المخابز البلدية المخالفة، وتضمنت 14 محضرًا للتلاعب فى وزن الرغيف، و3 محاضر لعدم النظافة، ومحضرين لعدم الإعلان، ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى تحرير محضر تصرف فى 6 شيكارة دقيق تم التصرف فيها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بناءاً على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة على المحلات التجارية والمخابز والمجازر والمطاعم والكافيهات.

كما قاد اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، حملة على المخابز أسفرت عن تحرير 48 محضر محضر تصرف دقيق، 21محضر نقص وزن، 6محضر مواصفات، 7 محاضر نظافه، محضر عدم إعلان، 12 شهادة صحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك فى إطار جهود بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للافران.

كما قاد غريب أحمد عارف رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، حملة التفتيش على المخابز بدائرة المركز والمدينة مستوى المدينة وقرى (القن والقصابى وسيد خميس وابوغنيمة والبلاصى والحدادى والفقهاء القبلية ومنشأة عباس والورق وتيدا والملاحة والروضة وبريه لاصيفر والتفتيش ودمرو )، وأسفرت الحملة عن تحرير 11 محضر نقص وزن، ومحضر مواصفات، و2 محاضر مخالفات أخرى، بإجمالى 14 محضر وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما قاد عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، حملة تموينية بمشاركة الصحة والتموين للمرور على المخابز البلدية بنطاق المركز والمدينة لضبط منظومة الخبز وتوصيل الدعم لمستحقيه، أسفرت عن تحرير 37 محضر متنوع بيانهم، منهم 14 محضراً نقص وزن، محضر عدم اعلان اسعار، و16 محضر اشتراطات نظافة، و6 محاضر عدم وجود شهادات صحية.

كما قاد أحمد عيسى، رئيس مدينة سيدى غازى، الحملة التموينيه، وأسفرت عن تحرير 8 محاضر مخابز، منها 5 نقص وزن، و2 مواصفات، ومحضر عدم الإعلان.

كما قاد اللواء حاتم الهيدبى رئيس مركز ومدينة مطوبس، حملة مكبرة على المخابز بالقرى والمدينة وبمشاركة نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء القرى الخمسة ( منية المرشد - برمبال - بنى بكار - الجزيرة الخضراء - البصراط ) وبالتعاون مع مفتشى تموين مطوبس، وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضر، منهم 6 نقص وزن، و6 مواصفات.

وقاد اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، حملة تموينية لمراجعة المخابز، بالمواصفات القياسية لإنتاج رغيف الخبز، وذلك بالتنسيق مع إدارة تموين بلطيم والصحة والطب البيطرى والبيئة والمتابعة والزراعة، وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير 16 محضر متنوعة، من بينها 3 محاضر نقص وزن، و3 محاضر مواصفات، ومحضر توقف، و9 محاضر أخرى.

وتابع المهندس حسن صفوت موافى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال الحملات الموسعة على جميع مخابز قرى مركز ومدينة كفر الشيخ والتى قامت بالمرور على جميع أفران الخبز المدعم، ووجه رئيس المركز والمدينة، بالمرور اليومى على جميع مخابز الخبز المدعم، والتأكد من وزنالرغيف، والنظافة العامة للمخابز، وكذلك تقديم الخدمة الميسرة لجميع المواطنين، وأسفرت أعمال الحملة التموينية على المخابز بمركز ومدينة كفر الشيخ عن تحرير 17 محضر نقصوزن، منهم 6 محاضر بالمدينة، و11 محضر بقرى مركز كفر الشيخ.

وقاد وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، حملة موسعة بالاشتراك مع التموين والصحة والبيئه، بنطاق مركز ومدينة فوه، وتم تحرير 16 محضراً متنوعاً، ما بين عدم مطابقة للمواصفات، ونقص فى الأوزان وصحه يأتى ذلك فى إطار أحكام الرقابة على المخابز والأسواق، ومنع التلاعب بالأسعار والسلع مجهولة المصدر، والغير صالحة للاستهلاك الآدمى، ومحاربة كافة أنواع الغش التجارى، ومحتكرى السلع حفاظاً على حقوق المواطنين بمركز ومدينة فوه.

وقاد اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملة مفاجئة على المخابز البلدية بجميع أنواعها بمدينة دسوق، وذلك للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن، حيث الجودةوالصلاحية، والتأكد من حصول المواطن عليها بسهولة، وفحص ماكينات صرف الخبز وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين، وأسفرت الحملة عن تحرير 22 محضر موزعة كالاتى 12 صحة، 10 تموين منها 7 نقص وزن، ومحضر بدون بيانات 2 مخالفة تعليمات متنوعا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحملة.