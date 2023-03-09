بنى سويف تستقبل فوجا سياحيا على متن باخرة قادمة من أسوان

بنى سويف هانى فتحى

استقبلت محافظة بنى سويف أمس، الباخرة السياحية مصر"فندق عائم" قادمة من أسوان متجهة فى طريق عوتها إلى القاهرة وعلى متنها فوج قوامه 40 من السياح الإنجليز، وكان فى استقبالهم رانيا عزت مدير عام السياحة، هبة السيد وكيل الإدارة، محمد فتحى مسؤول الرحلات بالإدارة.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف وتنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، أعدت الإدارة العامة للسياحة برنامجًا سياحيًا، تضمن استقبال الفوج بالمرسى السياحى وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحى لكورنيش النيل وحفل للفنون الشعبية، للاستمتاع بمنظر ورعة النيل، بجانب تنظيم زيارة سريعة لواحة وهرم ميدوم شمال غرب الواسطى، بالإضافة إلى توزيع بعض المطويات والكتيبات السياحية باللغة الإنجليزية عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

من ناحيتها أشارت رانيا عزت مدير السياحة، إلى أن الفوج السياحى أعرب عن سعادته بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة واعتدال الطقس خلال الفترة الحالية فى بنى سويف، معربين عن تقديرهم لمحافظ بنى سويف " د.محمد هانى غنيم" والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء توقفهم بالمحافظة خلال رحلتهم بين القاهرة وأسوان.