اليوم.. لجنة اختيارات القيادات الجامعية تعقد المقابلات للمرشحين لرئاسة جامعة عين شمس

كتب محمد صبحى

تواصل اللجنة المُختصة والمُشكلة بقرار من المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ورئيس اللجنة أعمالها فى عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين والمرشحين لرئاسة جامعتى عين شمس ومطروح، حيث من المقرر أن يتم عقد اللقاء اليوم الخميس 9 مارس الجارى.

وضمت القائمة النهائية بأسماء المتقدمين بالترشح لرئاسة جامعة عين شمس، 4 مرشحين وهم: الدكتور عمر محمد حسنين عبد السلام عميد كلية الهندسة، والدكتور عبد الفتاح محمد سعود القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد ضياء زين العابدين عميد كلية طب الأسنان، والدكتورة صفاء سيد محمود على أستاذ ورئيس قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية.

وكان أعلن المجلس الأعلى للجامعات القائمة النهائية بأسماء المتقدمين لرئاسة جامعة مطروح وذلك بعد الانتهاء من فحص الطعون المقدمة ضد المرشحين، وضمت القائمة النهائية 7 مترشحين هم

1- الدكتور مصطفى يوسف مصطفى النجار

2-الدكتور السيد احمد أحمد النشار

3- الدكتور صبرى إبراهيم عطية عمران

4 -الدكتور وائل محمد السيد لطفى

5 - الدكتور محمد عبد السلام حسين عبد القوى

6 -الدكتور صبحى محمد عبد الله سلام

7 - الدكتور رجب إسماعيل احمد مراد.