المكسيك تنقذ 343 مهاجرا بينهم 103 أطفال حصروا فى شاحنة مهجورة

فاطمة شوقى

أنقذ المعهد الوطنى المكسيكي للهجرة (INM) 343 مهاجرا تركهم السائق في شاحنة في ولاية فيراكروز المكسيكية، جاء معظم الركاب من السلفادور وهندوراس وجواتيمالا والإكوادور، وكان من بينهم 103 من الأطفال غير المصحوبين بأسرهم ، حسبما قالت صحيفة "لا اكسبانثيون" المكسيكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإجراء السريع للمسؤولين المكسيكيين تجنب مأساة كان من الممكن أن تكون صعبة للغاية ، حيث كان من الممكن أن يموت هؤلاء الأطفال بسبب حبسهم، وهو ما كشف ان الشاحنات أصبحت وسيلة النقل المفضلة الجديدة لأولئك المهاجرين الذين يرغبون في الوصول الى الولايات المتحدة بسرعة دون أن يتم اكتشافهم .

وعثرت السلطات على الشاحنة متوقفة على جانب طريق كوسامالوابان-لا تيناجا السريع، وكان السائق قد هرب وترك الأطفال في صندوق الشاحنة ، وبعد فتح الأبواب، غادر مئات المهاجرين اليائسين الذين كانوا بالداخل ، حيث سافروا لتحمل درجات الحرارة الشديدة والاكتظاظ.

وبحسب المعهد الوطنى للهجرة، فإن تجار البشر وضعوا أساور ملونة على المهاجرين للتعرف عليهم، وبحسب الصور التي نشرتها السلطات ، كانت مليئة بالزجاجات البلاستيكية ، والملابس والقمامة التي تراكمت على المهاجرين بعد عدة أيام من السفر.

تم وضع الأطفال غير المصحوبين والأسر التي تم إنقاذها تحت وصاية نظام التنمية المتكاملة للأسرة (SDIF) في ولاية فيراكروز ، بينما ستتم معالجة البالغين من قبل سلطات الهجرة المحلية ومن المحتمل أن يتم ترحيلهم إلى منازلهم.

وبدأت السلطات المكسيكية محاكمة 6 متاجرين مزعومين تم التعرف عليهم في هذه القضية، في السنوات الأخيرة ، تضاعف العثور على المهاجرين المحشورين في الشاحنات الكبيرة ، وكان ذلك في كثير من الأحيان مع عواقب وخيمة.