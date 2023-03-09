المشدد 15 سنة لـ3 أشقاء بينهم فتاة لسرقتهم عامل تحت تهديد السلاح بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مصطفى على عامر رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار إبراهيم محمد أمين، والمستشار مصطفى محمد عبد اللطيف والمستشار أحمد محمد غريب، بمعاقبة كل من " ال.س.م" عاطل و" م.س.م" ربة منزل و" م.س.م" عاطل غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، الزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم فى واقعة سرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح.

تعود احدث القضية المقيدة، برقم 15247 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، ببلاغ يفيد قيام المتهمين بالتعدى على المجنى عليه، وسرقته تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة مينا البصل، أنه حال سير المجنى عليه " ن.م.ع" عامل، برفقته أحد أصدقائه فى طريقة للعودة إلى منزله، فؤجى بكل من " ال.س.م" عاطل و" م.س.م" ربة منزل، و" م.س.م" عاطل، وما أبصروه حتى قام المتهم الأول بالتعد عليه بالضرب مستخدما سلاح أبيض سيف كان بحوزته، واستقرت الضربة فى يده اليسرى، وقامت المتهمة الثانية بالإمساك به وشل حركته وسرقة مبلغ مالى منه حال أحرازها سلاح أبيض مطواة، وقيام المتهم الثالث بمنع الأهالى من إغاثته حال حمله سلاح أبيض سيف، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرضها على النيابة لمباشرة التحقيقات ثبت من تقرير الطب الشرعى أن المجنى عليه قد تخلف لدية إعاقة متمثلة فى الكليوز فى وضع بسط كلا من اصابع الخنصر والوسطى والسبابة باليد اليسرى وفقد بالسلامية، وهو يعتبر عاهة مستديمة تقدر نسبتها حوالى 30%، وأمرت النيابة بإحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهمين.