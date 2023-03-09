القوى العاملة: تدريب وتوفير فرص عمل لذوى همم بجنوب سيناء

كتبت - مرام محمد

أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الخميس، عن تعينات جديدة لذوي همم في محافظة جنوب سيناء، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولخطة "الوزارة" بشأن دمج ذوي الهمم في المجتمع بالحصر والتدريب والتشغيل.

وبحسب البيان تلقت "الوزارة" تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء، بشأن اجتماع لجنة الموارد البشرية التابعة لأحد فنادق المحافظة، لبحث آليات تدريب وتشغيل ذوى الهمم حيث الإتفاق على التعاون فيما يخص تشغيل تلك الفئة في أقرب وقت، وجرى ترشيح عدد 50 من ذوى الهمم وجاري اتخاذ اجراءات تعيينهم.

وأوضح أشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء في تقريره، انه تم عقد اجتماع لجنة الموارد البشرية التابعة لغرفة المنشآت الفندقية بالمحافظة وذلك لبحث آليات تدريب وتشغيل ذوى الهمم مع مديرى إدارات الموارد البشرية بشرم الشيخ، موضحاً أن لجنة الموارد البشرية تضم جميع مديري الموارد البشرية بشرم الشيخ لعدد 186 منشأه يعمل فيها ما يقرب من 40 الف عامل، وتم الاتفاق على تنفيذ القانون فيما يخص تشغيل ذوى الهمم في أقرب وقت حتى تستوفى جميع المنشآت النسبة المقررة قانوناً وكانت البداية بترشيح عدد 50 من ذوى الهمم وجاري اتخاذ اجراءات تعيينهم وسوف يتم استكمال الترشيحات للمنشآت خلال الفترة القادمة.

وأضاف مدير المديرية، أنه حضر اللقاء كل من أشرف علم الدين مدير عام مديرية القوى العاملة، و أكرم محمد مدير مكتب عمل شرم الشيخ، وضياء زيان رئيس لجنة الموارد البشرية بالمحافظة، كما تم الاتفاق علي عقد الاجتماع بصفة دورية ومكثفة لمتابعه موقف تشغيل ذوي الهمم طبقا لقانون 10 لسنه 2018 والذى نص في مادته 81 على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحيا، اجتماعيا، ثقافيا، ترفيهيا، رياضيا وتعليميا، وضمان توفير فرص العمل لهم، كما تلتزم بضمان تخصيص نسبه منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالاً لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.