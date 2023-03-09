اليوم السابع
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احتفالا بيوم الشهيد..

"القومى لأسر الشهداء" ينظم زيارات منزلية لتقديم الدعم النفسى والمعنوى

الخميس، 09 مارس 2023 10:09 ص
"القومى لأسر الشهداء" ينظم زيارات منزلية لتقديم الدعم النفسى والمعنوى اللواء أشرف الخطيب أمين عام المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين
كتبت منال العيسوي

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وجه اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، مسئولى المكاتب الإقليمية للمجلس بالمحافظات، بتنظيم زيارات منزلية لعدد من أسر الشهداء لتقديم الدعم النفسى والمعنوى لهم والوقوف على احتياجاتهم وذلك ضمن البرنامج الاحتفالى الذى ينظمه المجلس القومى للاحتفال بيوم الشهيد.

 

وكان اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومى، قد أعلن عن برنامج احتفالى خاص بيوم الشهيد شمل تنظيم رحلة ترفيهية وتثقيفية إلى مدينتى الأقصر وأسوان لزيارة المعالم الأثرية والسياحية وإقامة فعاليات ترفيهية، ومن المقرر أن يتسمر البرنامج الاحتفالى على مدار الأيام القادمة تكريمًا لروح الشهيد وتقديرًا لأسرهم وذويهم، حيث يقدم المجلس القومى خدماته للمستفيدين فى كافة مجالات الرعاية (الصحية، الاجتماعية، التعليمية، الإسكان، النقل، الدعم النفسي).

 

الجدير بالذكر أن المجلس أعد قاعدة بيانات للشهداء والمصابين وصل عددهم إلى ما يقرب من 843 شهيد وحوالى 5372 مصاب و59 مصاب عجز كلى، وجميعهم مستفيدين من خدمات المجلس حيث وصل عدد المستفيدين حوالى 7682 مستفيد، مؤكدا أن المجلس يقدم دعم مادى لأسرة كل شهيد بواقع 100 ألف جنيه، وبالنسبة للمصابين يتم صرف 5000 جنيه لكـل مصاب تـم شـفـائه، و15000جنيه لمصابى العـجـز الجزئى و100ألف جنيه لمصابى العجز الكـلى، كما يتم صرف معاش شهرى لأسرة كل شهيد بواقع 1500 جنيه شهريا بحد أدنى، أما بالنسبة للمصاب فله الحق فى الاختيار بين الحصول على معاش طبقًا لنسبة العجز التى يقررها القومسيون الطبى أو الحصول على وظيفة. 


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