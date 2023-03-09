السيطرة على حريق اشتعل بسيارة فى حى العجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

اشتعل حريق بسيارة أسفل محور 26 يوليو بالعجوزة، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اشتعال حريق بسيارة، أسفل محور 26 يوليو بالعجوزة.

انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

استمع رجال المباحث لأقوال قائد السيارة، وذكر أنه فوجىء باندلاع الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.