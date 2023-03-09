الرئيس السيسي لأمهات شهداء مثلث القيادة: "شرفتونا وأنتن فخر لينا كلنا"

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأمهات شهداء مثلث القيادة وهم: " الشهيد البطل مصطفي حجاجي، مساعد الدفعة 103 حربية، والشهيد البطل محمد علي العزب، مساعد الدفعة 104 حربية، والشهيد البطل عماد الدين أبو رجيلة، حامل العلم، قائلا: "بسم الله الرحمن الرحيم.. اهلا وسهلا.. شرفتونا.. كلامكم جميل.. وفخر لينا كلنا.. ربنا يديكو العمر".

ووقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقديم التحية إلى شهداء مثلث القيادة، وهم: الشهيد البطل مصطفي حجاجي، مساعد الدفعة 103 حربية، والشهيد البطل محمد علي العزب، مساعد الدفعة 104 حربية، والشهيد البطل عماد الدين أبو رجيلة، حامل العلم.