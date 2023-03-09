اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 مارس 2023 11:28 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي لأمهات شهداء مثلث القيادة: "شرفتونا وأنتن فخر لينا كلنا"

الخميس، 09 مارس 2023 10:55 ص
الرئيس السيسي لأمهات شهداء مثلث القيادة: "شرفتونا وأنتن فخر لينا كلنا" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأمهات شهداء مثلث القيادة وهم: " الشهيد البطل مصطفي حجاجي، مساعد الدفعة 103 حربية، والشهيد البطل محمد علي العزب، مساعد الدفعة 104 حربية، والشهيد البطل عماد الدين أبو رجيلة، حامل العلم، قائلا: "بسم الله الرحمن الرحيم.. اهلا وسهلا.. شرفتونا.. كلامكم جميل.. وفخر لينا كلنا.. ربنا يديكو العمر". 
 
ووقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقديم التحية إلى شهداء مثلث القيادة، وهم: الشهيد البطل مصطفي حجاجي، مساعد الدفعة 103 حربية، والشهيد البطل محمد علي العزب، مساعد الدفعة 104 حربية، والشهيد البطل عماد الدين أبو رجيلة، حامل العلم.
 
 

الرئيس السيسي

السيسي

السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الندوة التثقيفية يوم الشهيد

يوم الشهيد

القوات المسلحة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة