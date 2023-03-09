الجناح المصرى المُشارك فى بورصة برلين السياحية ITB يفوز بجائزة ثانى أفضل جناح فى أفريقيا

كتب محمد أسعد

فاز الجناح المصري المُشارك في فعاليات بورصة برلين بجائزة ثاني أفضل جناح في أفريقيا لتصميمه المُميز ولتفرده في إبراز الثقافة والحضارة المصرية، وجودة الخدمات والأنشطة المُقدمة به، وذلك من قبل إدارة البورصة، في ختام فعاليات بورصة برلين السياحية ITB والتي استمرت خلال الفترة من 7 وحتى 9 مارس الجاري.

وشاركت، مصر ممثلة في وزارة السياحة والآثار، هذا العام، في بورصة برلين السياحية ITB، بجناح مساحته 1091م2، تصميمه مُستوحى من فكرة تصميم المتحف المصرى الكبير حيث يعتبر نموذج مُصغر للدرج العظيم عليه نماذج مستنسخة لتماثيل، أما واجهة الجناح جاءت على شكل صرحين كبيرين عليهما شاشات لعرض الأفلام والصور السياحية والترويجية المختلفة ولوجو Egypt.

كما يوجد فى بداية الواجهة الأمامية للجناح مسرح صغير لإحدى عازفات الهارب، وفي خلفيتها يُعرض 3 مناظر بتقنية الهولوجرام لمقتنيات الملك توت عنخ آمون، ويوجد بالجزء الخلفى للجناح نموذجاً للمسلة القائمة أمام مدخل المتحف المصري الكبير بنفس النقوش الموجودة عليها، بالإضافة إلى 6 فتارين لعرض نماذج ومستنسخات مصرية قديمة، كما يوجد شاشة عرض أعلى الواجهة الخلفية لعرض الأفلام الترويجية لمصر.

ويضم الجناح 97 عارض مُشارك يمثلون 3 شركات طيران هم شركة مصر للطيران وشركة إير كايرو وشركة نسمة للطيران، و 2 للاتحاد المصرى للغرف السياحية، و60 فندق، و32 شركة سياحة.

جدير بالذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اختتم، الخميس، مشاركته في فعاليات بورصة برلين السياحية ITB والتي استمرت فعالياتها خلال الفترة من 7 وحتى 9 مارس الجاري بالعاصمة الألمانية برلين، حيث حرص على القيام بجولة داخل الجناح المصري المُشارك، وتوجيه الشكر لفريق عمل الوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي المُشاركين في تنظيم هذا الجناح، على ما قاموا به من جهود وحرصهم على إخراج مشاركة الوزارة والجناح المصري المُشارك بالصورة اللائقة والتي لاقت استحسان الكثير حيث حظي الجناح المصري بإعجاب وإقبال ملحوظ من الزائرين خلال أيام البورصة.