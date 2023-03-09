الانتهاء من ترخيص 744 إعلانا مخالفا بمراكز الشرقية خلال فبراير الماضى

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة إجراءات ترخيص الإعلانات واللوحات المخالفة وغير المرخصة بالشوارع والميادين الرئيسية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين تطبيقاً للقانون، وكذلك بذل المزيد من الجهد لتحصيل المستحقات المتعلقة بالإعلانات بهدف دعم الموارد المالية وتعظيم الاستفادة منها فى تنفيذ المشروعات الخدمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ولإعادة الوجه الجمالى والحضارى لشوارع المحافظة.

وفى هذا الإطار أشارت المهندسة عزة متولى مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام إلى الانتهاء من ترخيص 744 إعلان مخالف بمراكز ومدن المحافظة، كالآتي: 73 إعلان بحى أول الزقازيق، 88 بحى ثان الزقازيق، 60 بمركز ومدينة الزقازيق، 12 بمركز ومدينة أبو حماد، 97 بمركز ومدينة كفرصقر، 41 بمركز ومدينة منيا القمح، 43 بمركز ومدينة بلبيس، 27 بمركز ومدينة مشتول السوق، 11 بمركز ومدينة أبوكبير، 36 بمركز ومدينة أولاد صقر، 42 إعلان بمركز ومدينة فاقوس، 14 إعلان بمركز ومدينة الحسينية، 12بمركز ومدينة الإبراهيمية، 78 بمركز ومدينة ديرب نجم، 24 بمدينة القنايات، 12 بمركز ومدينة ههيا، 50 بمدينة القرين، 60 بمدينة منشأة أبو عمر، 18إعلان بمركز ومدينة صان الحجر وذلك طبقا للائحة إعلانات المحافظة بشأن الإعلانات بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة.