"الأنباء الكويتية": 6 وزراء سابقين تأكدت عودتهم بالحكومة الجديدة

إيمان حنا

قالت مصادر مطلعة بالكويت، وفق "الأنباء الكويتية"، إن خطوات تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة تسير في مسارها الطبيعى، حيث يواصل رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح المقابلات والمشاورات المعدة في هذا الشأن والتي بدأها فور تكليفه.

وأوضحت أن توقيت إعلانها متوقف على استكمال أسماء الـ 15 وزيرا، ثم تؤدي الحكومة القسم أمام القيادة السياسية، بصرف النظر عن أحكام المحكمة الدستورية، سواء نصت على استمرار مجلس 2022 أو إبطاله، أو إبطال نتائج دائرة، أو خروج نائب ودخول آخر.

وكشفت المصادر عن استمرار نائب رئيس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي. وبذلك، فإنه حسب المعلومات المتوافرة حتى الآن هناك 6 وزراء سابقين تأكدت عودتهم، أو بحد أقصى سيتم إعلانها في شهر رمضان المبارك إلى جانب استمرار وزراء السيادة وهم وزيرا الداخلية والخارجية إضافة إلى الوزيرتين مي البغلي وأماني بوقماز، كما نشرت أيضا أن الحكومة المستقيلة لا تملك إصدار مرسوم بحل أي مجلس أمة، لأنه في حال تم إبطال مجلس 2022 سيعود مجلس 2020.