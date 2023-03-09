"استعلامات أسوان" تنظم ندوة لطلاب المدارس حول الحفاظ على التراث الثقافى

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

عقد مركز النيل للإعلام فرع أسوان، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، بعنوان "الحفاظ على التراث الثقافى والهوية البصرية، وأثره فى تعزيز الانتماء والتماسك المجتمعى"، وذلك بمدرسة أسوان الثانوية للبنات والفصول الإعدادية الملحقة.

حاضر فى الندوة الدكتور عبد الله على عبد الله، عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بأسوان، وتناول فى حديثه أهمية الحفاظ على التراث الثقافى والهوية البصرية للمجتمعات المحلية خاصة فى جنوب الصعيد بأسوان وأثر ذلك على تعزيز الانتماء الوطنى والتماسك المجتمعى.

وأشار إلى أن مشروع الهوية البصرية يأتى ضمن المبادرة الرئاسية الكبرى المسماة ( Branding Egypt ) وبتكليف من رئيس الجمهورية لمركز الهوية البصرية بالجامعة الألمانية بالقاهرة وذلك أثناء فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب المنعقد بجامعة القاهرة عام 2018.

وأكد الدكتور عبد الله، أن هذه الدعوة إلى تصميم هوية بصرية للمدن المصرية دخلت حيز التنفيذ فى محافظة أسوان فى غضون أربعة عشر يوماً فقط وهى الفترة التى أراد الرئيس عبد الفتاح السيسى إنجاز العمل بها، بهدف مكافأة أهل أسوان فى عيدهم القومى بينما كان مقرر لها حوالى ستة أشهر ولكن رغبة الرئيس كانت حافزاً قوياً فى هذا الإنجاز الكبير، مضيفاً أن الإعلام والهوية البصرية لهم دور كبير فى الحفاظ على التراث الثقافى للمجتمعات الحدودية فى محافظة أسوان ويساهم فى تعزيز الانتماء والتماسك المجتمعى.

وفى نهاية اللقاء، استمع إلى أسئلة الجمهور من طلاب مدرسة الثانوية للبنات والفصول الإعدادية الملحقة وأجاب على جميع الأسئلة.

أدار الندوة أحمد عبد الحميد الجميلى، مسئول البرامج الإعلامية بمركز النيل للإعلام بأسوان، وتحت إشراف نرمين أحمد أبو سريع، مدير عام إعلام أسوان والبحر الأحمر، وبرعاية أشرف محمود عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية لإعلام جنوب الصعيد والبحر الأحمر.



الدكتور عبد الله على عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية



الطلاب حضور الندوة



جانب من الحضور



جانب من الندوة_1









