إنشاء مشروعات بـ44 مليار جنيه فى أسيوط ضمن مبادرة حياة كريمة

أسيوط - هيثم البدرى

تعتبر مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحد أهم المشروعات القومية، للارتقاء بالمستوى الاقتصادى، والاجتماعى والبيئى والصحى للأسر الأكثر احتياجًا، لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع المشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية وفقًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وفى هذه النقاط نوضح أهم المشروعات وتكلفتها الإجمالية بمحافظة أسيوط:

1- يجرى تنفيذ مشروعات بعدد 7 مراكز بإجمالى 1979 مشروعا بتكلفة إجمالية لكافة المشروعات بلغت 44 مليار جنيه.

2- المجمعات الخدمية تعدت 35 مشروعا بتكلفة 358 مليون جنيه.

3- المجمعات الزراعية 35 مشروعا بتكلفة 259 مليون جنيه.

4- الشباب والرياضة 82 مشروعا بتكلفة 366 مليون جنيه.

5- الإسعاف 39 وحدة إسعاف بتكلفة 67 مليون جنيه.

6- الصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و248 مليون جنيه.

7- الكبارى والمشايات 171 بتكلفة 198 مليون جنيه.

8- الأبنية التعليمية 131 مشروعا (1227 فصلا دراسيا) بتكلفة 431 مليون جنيه.

9- الكهرباء 149 مشروعا بتكلفة 4 مليارات و936 مليون جنيه.

10- الرى 28 مشروعا بتكلفة 733 مليون جنيه.

11- المجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 ملايين جنيه.

12- التضامن الاجتماعي 36 مشروعا بتكلفة 166 ملايين جنيه.

13- الطرق الداخلية 149 مشروعا والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه.

14- الغاز الطبيعي 149 مشروعا والاتصالات 149 مشروعا وسكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه.

15- 62 مشروعا متنوعا ما بين أسواق ومواقف ونقاط إطفاء بتكلفة 434 مليون جنيه، و4 مستشفيات و94 مكتب بريد و33 نقطة شرطة.

16- 11 محطة سكة حديد ومحطة غاز و10 محطات معالجة و42 محطة مياه.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.