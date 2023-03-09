إزالة 5 حالات تعد لمخالفات البناء بقرى المحلة بالغربية

الغربية محمد طارق

تابع اللواء عمرو فكري رئيس مركز و مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء، بالتنسيق مع القيادات الأمنية والشرطية وتحت إشراف المهندس سامى حاتم و المهندس صلاح حشيش نواب رئيس المدينة ،وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية

وأكد أن الحملات تمكنت من إزالة عدد 5حالات تعدى لمخالفات البناء بالوحدات المحلية لقرى البنوان ومحلة حسن وبلقينا والعامرية ومحلة أبوعلي، بإجمالي مساحة754 متر، حيث تم تنفيذ إزالة غرفتين بالطوب الأحمر بدور أول علوي على مساحة 32 متر بقرية سيدى حمود التابعة للوحدة المحلية بالبنوان، كما تم تنفيذ إزالة بناء دور أرضي مسقوف بالصاج على مساحة 100 متر، بقرية ميت السراج التابعة للوحدة المحلية بمحلة حسن إلى جانب فك شدة خشبية لسقف دور أول علوى على مساحة 110 متر بنطاق وحدة بلقينا، وإزالة بناء بالطوب الاحمر بدور اول علوي على مساحة 112متر ،بقرية دنوشر التابعة للوحدة المحلية بالعامرية .

كما تمكنت الحملة من إزالة أساس بالطوب الأحمر والمونة الاسمنتية على مساحة 400 متر بالطريق الدائري، نطاق قرية بطينة التابعة للوحدة المحلية بمحلة أبوعلي.

هذا وشدد رئيس المدينة على تواصل إزالة كافة التعديات بأى شكل من أشكال التعدى، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.