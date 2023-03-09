أخبار مصر.. الحكومة تحذر من رسائل صوتية على "واتس آب" تزعم وقف خدمة المحافظ الإلكترونية

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تم تداوله من رسائل صوتية على تطبيق "واتس آب" تزعم صدور قرار بوقف خدمة المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات إلى أجل غير مسمى، تواصل المركز مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي نفى تلك الأنباء. وأكد الجهاز القومى أنه لا صحة لوقف خدمة المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات إلى أجل غير مسمى، وأن الرسائل الصوتية المتداولة لا أساس لها من الصحة، مُشدداً على أن خدمة المحافظ الإلكترونية تعمل بشكل طبيعي ومنتظم دون أي عوائق لجميع شركات الاتصالات، ولم تصدر أية تعليمات أو قرارات من أي جهة رسمية بإيقاف التعامل عليها، مُشيراً إلى أهمية المحافظ الإلكترونية في دعم جهود الدولة ومؤسساتها المختلفة في تحقيق الشمول المالي والتحول نحو مجتمع رقمي مع الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات والحسابات، مُهيباً بالمواطنين الاتصال على الخط الساخن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات "155" في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بهذا الخصوص.‎. وفيما يلى موجز لأهم الأنباء.

البنك المركزى يقرر زيادة الحد الأقصى للمعاملات على "إنستا باى"

فى إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التحول للاقتصاد الرقمي، واستمرارًا لجهود دعم وتحفيز اسـتخدام وسـائل وقنـوات الدفـع الإلكترونية، قرر البنك المركزى المصري زيادة الحدود القصوى لجميع المعاملات على تطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية (انستا باي) اعتبارًا من 15 مارس 2023.

ويتضمن القرار زيادة الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة على الشبكة ليصبح 70,000 (سبعون ألف) جنيهًا مصريًا، والحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية إلى 120,000 (مائة وعشرون ألف جنيه) جنيهًا مصريًا، والحد الأقصى للمعاملات الشهرية إلى 400,000 (أربعمائة ألف) جنيه مصري.

تأتي الزيادات الجديدة في الحدود القصوى للمعاملات، في ضوء متابعة البنك المركزي لطلبات العملاء، وكذا استطلاعات الرأي الخاصة بالخدمة، خاصة مع التوسع الكبير والإقبال المتزايد على منظومة المدفوعات اللحظية (إنستا باي) منذ إطلاقها، حيث شهدت تنفيذ ما يقرب من 16 مليون معاملة تحويل لحظي بقيمة تقارب 80 مليار جنيه من خلال أكثر من 1,8 مليون عميل، بالإضافة إلى أنه من المستهدف إطلاق المزيد من الخدمات الجديدة والمبتكرة عبر المنظومة خلال الفترة المقبلة.

الرئيس السيسي يكرم أسر الشهداء والمصابين من سيناء خلال الندوة التثقيفية

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أسر الشهداء والمصابين من سيناء، وذلك ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ 37 بمناسبة يوم الشهيد.

وكرم الرئيس السيسي:

المصاب- سمير محمد سالم سليمان

اسم الشهيد – علي سليمان محمود حسن وتسلم التكريم زوجته وأبنائه.

وتحتفل القوات المسلحة المصرية يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد، وذلك تخليدا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التى قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

جاء اختيار يوم 9 مارس من كل عام مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض 1969 والذي ضرب أروع مثال على التواجد فى خط المواجهة فكان دائما في الصفوف الأمامية تأكيداً على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان.

استطلاع: 73.4% من الإناث يرين ضرورة مساهمة المرأة العاملة في مصروفات المنزل

أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعاً للرأي خلال شهر فبراير الماضي على عينة من المواطنين البالغين في مختلف محافظات الجمهورية للتعرف منهم عن أراءهم بشأن مدى مساهمة المرأة العاملة في مصروفات المنزل، حيث أشار 65.6% من المواطنين المبحوثين بالعيّنة إلى ضرورة مساهمة المرأة العاملة في مصروفات المنزل، مقابل 25.5% رأوا عكس ذلك، ووضع 6.7% من المواطنين بالعينة شروطًا لهذه المساهمة، حيث يرون أن الحالة المادية للزوج هي من تحدد مساهمة المرأة في المنزل أم لا، فمن وجهة نظرهم أنه في حالة ضعف دخل الزوج لابد من مشاركة المرأة في المصروفات دعمًا له، كما أشار الاستطلاع إلى أن 2.2% من المواطنين المبحوثين بالعينة لم يحددوا إجابتهم.

وأظهر الاستطلاع آراءً الإناث بالعينة حيث أيدت 73.4% منهن ضرورة مساهمة المرأة العاملة في مصروفات المنزل، في حين بلغت هذه النسبة بين الذكور 57.7%، ورفض المبحوثون الذكور مساهمة المرأة في مصروفات المنزل بنسبة 33.7%، مقابل 17.2% فقط من الإناث.

وقد أظهر الاستطلاع أن المستويات التعليمية والاقتصادية الأقل والفئات العمرية الأكبر سنًا (30 عام فأكثر) هم أكثر من يرون حتمية مشاركة المرأة العاملة في مصروفات المنزل.

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان لعام 1444 هجريا يوم الثلاثاء 21 مارس تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجريا، الثلاثاء 21 مارس من عام 2023، الموافق 29 من شهر شعبان لعام 1444 هجريا.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن رمضان 1444 هجريا، سيكون أول أيامه فلكيًا يوم الخميس 2023 / 3 / 23 م.

ويولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444 هـ الموافق 2023 / 3 / 21 م (يوم الرؤية).

البنتاجون: أوستن أشاد بقيادة مصر إقليميا وعالميا ووجه شكر خاص للرئيس السيسى

أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية بيانا بشأن زيارة الوزير لويد أوستن إلى مصر ضمن جولة إقليمية، ولقائه الأربعاء بالرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكى.

وقالت البنتاجون فى بيانها إن الوزير لويد أوستن أكد للرئيس السيسى التزام الولايات المتحدة بالعلاقة الثنائية مع مصر، وتبادلا الآراء حول تحديات الأمن الإقليمى والعالمى.

وأشاد أوستن بقيادة مصر الإقليمية والعالمية، وشكر الرئيس السيسى بشكل خاص على الوساطة فى التوترات الفلسطينية الإسرائيلية. كما تطرق الحديث إلى الحرب فى أوكرانيا وتداعياتها على الاقتصاد العالمى، والتهديد الذى يمثله هذا الصراع للنظام الدولى الذى تحكمه القواعد.