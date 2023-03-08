وزير الرى يجتمع مع نائب مدير "اليونسكو" لدعم مبادرة التكيف بقطاع المياه

كتبت أسماء نصار

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية و الري إجتماعاً إفتراضياً مع شينغ تشو نائب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" ، حيث تم التباحث حول مجالات التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة لدعم مبادرة التكيف بقطاع المياه والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ السابق COP27.

قال سويلم أن المياه تستحق أن توضع فى قلب العمل المناخى العالمى وهو ما سعت له مصر وشركائها بنجاح خلال الشهور الماضية بالشكل الذى أثمر عن تنظيم جناح المياه ويوم المياه الذى عقد لاول مرة فى تاريخ مؤتمرات المناخ والذى تم خلاله اطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه والتى لاقت دعما كبيرا من مختلف الحكومات والمنظمات الدولية.

وأوضح سويلم أن مسار العمل خلال الفترة الماضية بدأ بعقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان "المياه فى قلب العمل المناخى" بمشاركة الآلاف من المتخصصين فى مجال المياه والذى تم خلاله إطلاق "وثيقة إعلان القاهرة" ، وصولا لفعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ والتى تم خلالها مناقشة توصيات اسبوع القاهرة للمياه ، مضيفا ان رؤية وتوصيات الدول والمنظمات التى تشكلت خلال فعاليات المياه بمؤتمر المناخ سيتم رفعها لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة والمقرر عقد في مارس الحالى .