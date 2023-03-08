اليوم السابع
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وزير الدفاع يلتقى نظيره الأمريكى لبحث الموضوعات المشتركة

الأربعاء، 08 مارس 2023 06:19 م
وزير الدفاع يلتقى نظيره الأمريكى لبحث الموضوعات المشتركة وزير الدفاع يلتقى نظيره الأمريكى
كتب زكى القاضى

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التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.
 
تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وزيادة مجالات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلاً البلدين، كذلك جهود القوات المسلحة المصرية فى مجال تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة ، بالإضافة إلى مناقشة ملف التدريبات المشتركة بين كلاً من مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
 
وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بزيارة وزير الدفاع الأمريكى لمصر والتى تأتى امتداداً لعلاقات راسخة من الشراكة والتعاون المثمر مع الولايات المتحدة الأمريكية فى مختلف المجالات العسكرية، وحرص القوات المسلحة المصرية على زيادة أواصر التعاون والشراكة فى العديد من المجالات على نحو يلبى المصالح المشتركة للبلدين.
 
من جانبه، أكد وزير الدفاع الأمريكى حرص بلاده على تعزيز أوجه العلاقات العسكرية مع مصر كونها دولة محورية ورائدة بالمنطقة، فضلاً عن دورها الداعم للأمن والإستقرار والسلام بالشرق الأوسط ، معرباً عن تطلعه بأن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك فى المجال العسكرى.
 
حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.
 
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القوات المسلحة

الفريق اسامة عسكر

العلاقات المصرية الامريكية

اليوم السابع بلس



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