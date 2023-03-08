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وزير الدفاع الأمريكي: الشراكة المصرية ركيزة لالتزام واشنطن تجاه الشرق الاوسط

الأربعاء، 08 مارس 2023 04:10 م
وزير الدفاع الأمريكي: الشراكة المصرية ركيزة لالتزام واشنطن تجاه الشرق الاوسط وزير الدفاع الامريكي
كتبت: نهال أبو السعود

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قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الأربعاء، إن الشراكة الدفاعية الأمريكية مع مصر هي "ركيزة أساسية" لالتزام واشنطن تجاه الشرق الأوسط.

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جاء ذلك فى تغريدة نشرها وزير الدفاع الأمريكي بعد وصوله إلى القاهرة ضمن جولته التى يجريها فى الشرق الأوسط، وكان في استقباله كبار المسؤولين بمطار القاهرة.

 

وكتب وزير الدفاع الأمريكي على حسابه في تويتر: "تعد الشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة ومصر ركيزة أساسية لالتزامنا تجاه هذه المنطقة. أنا هنا لتعزيز التنسيق بيننا بشأن القضايا الرئيسية ومتابعة الفرص لتعميق شراكتنا الثنائية طويلة الأمد مع مصر."

 

 


لويد اوستن

وزير الدفاع الأمريكي

اخبار مصر

اخبار أمريكا

الشرق الأوسط

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