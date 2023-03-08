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مكافآة 5 آلاف جنيه لمصمم شعار محافظة الغربية يعبر عن هويتها البصرية

الأربعاء، 08 مارس 2023 10:06 ص
مكافآة 5 آلاف جنيه لمصمم شعار محافظة الغربية يعبر عن هويتها البصرية محافظة الغربية
الغربية مصطفى عادل

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أعلنت محافظة الغربية عن مسابقة لوضع تصميم لشعار المحافظة يعبر عن الهوية البصرية للمحافظة، على أن يحصل التصميم الفائز على مكافآة 5 آلاف جنيه.

وأوضحت المحافظة أنه يجب أن تتحقق بعض المعايير فى التصميم منها:

- يقبل التصميم التصغير بمساحة (سم × سم ) بدرجة وضوح عالية.
- لا تزيد عدد ألوان الشعار عن 3 ألوان.
- يقدم الشعار بنسخة ملونة ونسخة خطوط فقط ويمكن تداوله باللون الأبيض والأسود فقط.
- سيتم تلقى التصميمات المقدمة من المتسابقين على الإيميل الرسمى للمحافظة خلال 10 أيام من تاريخ الإعلان عن المسابقة gharbiyagoverorate.eg@gmail.com
- يمكن للمتسابق تقديم أكثر من مقترح للشعار وسيتم عرض جميع الأعمال المقدمة على اللجنة.

محافظه الغربيه

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