مكافآة 5 آلاف جنيه لمصمم شعار محافظة الغربية يعبر عن هويتها البصرية

الغربية مصطفى عادل

أعلنت محافظة الغربية عن مسابقة لوضع تصميم لشعار المحافظة يعبر عن الهوية البصرية للمحافظة، على أن يحصل التصميم الفائز على مكافآة 5 آلاف جنيه.



وأوضحت المحافظة أنه يجب أن تتحقق بعض المعايير فى التصميم منها: - يقبل التصميم التصغير بمساحة (سم × سم ) بدرجة وضوح عالية.

- لا تزيد عدد ألوان الشعار عن 3 ألوان.

- يقدم الشعار بنسخة ملونة ونسخة خطوط فقط ويمكن تداوله باللون الأبيض والأسود فقط.

- سيتم تلقى التصميمات المقدمة من المتسابقين على الإيميل الرسمى للمحافظة خلال 10 أيام من تاريخ الإعلان عن المسابقة gharbiyagoverorate.eg@gmail.com

- يمكن للمتسابق تقديم أكثر من مقترح للشعار وسيتم عرض جميع الأعمال المقدمة على اللجنة.