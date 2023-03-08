ما هى الأسباب الشائعة لآلام الساق؟

كتب – حسام الشقويرى

هناك أوقاتا يكون فيها مصدر ألم ساقك واضحًا بسهولة، مثل التورط في حادث سيارة أو التعرض لإجهاد عضلي بعد تمرين صعب في حالات أخرى، يصعب تشخيص ألم الساق، وتحدث بعض آلام الساق بسبب مشاكل هيكلية في مفاصل الورك أو الركبة أو الكاحل. يمكن أن يسبب ترقق العظام وكسور الإجهاد أيضًا ألمًا شديدًا في الساق، وفقا لما نشره موقع drtommacek

ويمكن أن يؤدي الضغط غير المبرر على أعصاب معينة إلى آلام ساقيك، وعرق النسا هو أحد التفسيرات الشائعة.و يحدث ذلك عندما تضغط مشكلة في العمود الفقري على العصب الوركي، ويمكن أن تؤدي تشوهات الأوردة إلى ألم في الساق ، كما يمكن أن تؤدي أنواع عديدة من التهاب المفاصل، يمكن أن يكون عدم ارتياحك أيضًا بسبب إجهاد العضلات أو تلف الأوتار أو الأربطة. حتى المشاكل في العمود الفقري يمكن أن تؤدي إلى ألم في الساق ، وهي حالة تعرف بالألم الرجعي.

كيف يتم تشخيص آلام الساق؟

كن مستعدًا للتعامل مع وقت حدوث الألم، ومكانه ، ومدى تكراره ، والموضع الذي تكون فيه عندما يبدأ ، أو يتفاقم ، أو يقل.

كيف يمكنني تهدئة آلام الساق في المنزل؟

إذا كان ألمك خفيفًا أو متوسطًا، يمكنك اتباع عدة طرق لتسكين الألم في المنزل. يمكن أن تخفف مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية من آلام الساق ، ولكن من المهم أن نفهم أن تناول هذه الأدوية لفترات طويلة يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة. يمكن أن تساعد الراحة واستخدام الثلج والضغط على المنطقة المصابة ورفع الساق المصابة في علاج آلام الساق، وقد يحتاج جسمك فقط إلى وقت للشفاء.