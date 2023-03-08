ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول السكر لمدة 30 يومًا؟

كتبت إيناس البنا

السكر عدو لكل من يحاول إنقاص الوزن، لكن هل هذا كل شييء؟ ليس حقيقيًا، يمكن للسكر أن يسبب مشاكل لحياتك اليومية أكثر مما كنت تعتقد.

من التشجيع على ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة الوزن والسكري وأمراض الكبد الدهنية ، يمكن أن يكون لاستهلاك السكر يوميًا آثار جانبية خطيرة على صحتك العامة، إذن ما هو العلاج؟ قلل من تناول السكر!

نعم ، يمكن أن يكون لخفض السكر بعض الآثار الحلوة على صحتك. قد يبدو الاستغناء عن السكريات المضافة، حتى لمدة شهر واحد فقط ، صعبًا في البداية ، لكن الفوائد التي يمكن أن تجلبها تستحق العناء. من انخفاض مخاطر الإصابة بمرض السكري إلى صحة الأمعاء بشكل أفضل وتقليل القلق وما إلى ذلك، لفهم ما قد يحدث لجسمك عندما لا تضيف السكر إلى نظامك الغذائي لمدة 30 عامًا أيام وفقا لموقع " thehealthsite"

ماذا يحدث عندما لا تأكل السكر لمدة شهر؟



تم ربط الالتهاب المزمن، بمجموعة واسعة من الأمراض، بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والزهايمر والتهاب المفاصل، ويموت ثلاثة من كل خمسة أشخاص في جميع أنحاء العالم بسبب هذه الأمراض الالتهابية، من بين عوامل نمط الحياة الشائعة الأخرى ، قد يؤدي الإفراط في الشرب والتدخين والسمنة والتوتر المزمن إلى زيادة فرص الإصابة بالالتهابات.

تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان



قد يكون تناول السكر عامل خطر في تطور بعض أنواع السرطان، مع التركيز على سرطان الثدي، قد يقلل الإقلاع عن السكر أيضًا من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

زيادة الطاقة



في حين أن السكر هو مصدر للطاقة، فإن نوع المصدر هو أهم شيء هو أن السكر المكرر ، مثل الموجود في الأطعمة المصنعة ، والبسكويت ، ورقائق البطاطس ، والكعك ، يمكن أن يجعلك تشعر بالخمول والخمول. لذلك ، إذا كنت ستجرب تطهير السكر لمدة شهر كامل ، فمن المحتمل أنك ستشعر بزيادة طبيعية في مستويات الطاقة لديك.

صحة الأمعاء بشكل أفضل



إذا كنت تعاني من الانتفاخ والجهاز الهضمي الذي لا يمكن التنبؤ به، فقد ترغب في منح نفسك استراحة من السكر. كما اتضح ، فإن الاستغناء عن السكر لمدة شهر قد يكون مفيدًا لصحة الجهاز الهضمي. إحدى الطرق للقيام بذلك هي مساعدتك على تحقيق توازن أفضل لبكتيريا الأمعاء "الجيدة" . هذا يمكن أن يؤدي إلى الكثير من البكتيريا السيئة وليس ما يكفي من النوع الجيد ، ويمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الغازات أو الإسهال المنتفخ أو حتى الإمساك.

صحة أسنان أفضل



نعم ، يمكن أن يساعد تقليل تناول السكر في الحفاظ على صحة أسنانك أيضًا. لذلك ، من أجل صحة أسنان جيدة ، توقف عن تناول السكر بشكل يومي.