غلق 5 منشآت والتحفظ على 566 حالة إشغال متنوع بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتكثيف إزالة الإشغالات والتعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين مع العمل على عدم عودتها مرة أخرى.

وتنفيذًا لذلك، شنت وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم بالتنسيق مع حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لإزالة الإشغالات إستهدفت الحملة شوارع ملك حفنى قبلى، العاشر من رمضان، محمد يوسف غالى، خالد بن الوليد، إسكندر إبراهيم وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 5 منشآت والتحفظ على 360 حالة إشغال متنوع.

وقادت عزة سعد رئيس حى وسط حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات شملت شوارع زين العابدين، الرصافة، مسجد الحضرى، المحكمة، ايزيس، ميدان محطه مصر، الخديوى، سلامة حجازى، الميرغنى، كنج عثمان، ابن الخطاب، اسماعيل مهنا، مرسى بدر، الليثى، ابو الفدا، الجوهرى، صلاح الدين، صفية زغلول، سعد زغلول، الشهداء، الميناء الشرقيه، الغرفة التجاريه، بولانكى، ايزيس، لاجيته، عمر لطفى، بورسعيد، مسجد رمضان يوسف، نواكراتيس، محمد الفحام، الامير عمر، قيصر، عزمى، ميدان سعد زغلول، طريق الجيش، سيزوستريس، ابن شجاع، والإسكندر الأكبر وأسفرت الحملة عن التحفظ على 140 حالة إشغال متنوع و60 حاجز، وإزالة غرفة من الطوب للتعدى على حرم الطريق العام.

ونفذ حى المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدنى حملة مكبرة لإزالة الإشغالات شملت الحملة تقاطع ش 16و 25 طوسون، المستشارين ملك حفنى قبلى، جمال عبد الناصر، ومنطقة المعمورة الشاطئ وأسفرت الحملة عن ضبط 66 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية بنحو 3 آلاف جنيه.