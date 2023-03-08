ضبط 7 أطنان كجم دقيق مدعم قبل تهريبهم للسوق السوداء بالعاشر من رمضان

وأفاد بيان لمديرية التموين، أنه بناء على المعلومات الواردة إلى مديرية التموين تليفونياً، والتي تفيد قيام أحد المواطنين بتجميع كميات كبيرة من الدقيق المدعم والمخصص للمخابز السياحية والإفرنجية، والذى يصرف بنظام الحصص، حيث تم تشكيل حملة مكبرة من الرقابة التموينية بالمديرية وإدارة تموين العاشر من رمضان، وأسفرت الحملة عن ضبط 153 شيكارة دقيق فاخر استخراج 72% والمدعم من قبل الدولة مدون عليه خاص بالمنظومة وغير مخصص للبيع بإجمالي كميه قدرها 7 طن ونصف و150 كجم.

تم التحفظ على المضبوطات ونقلها إلى مجمع المخابز الآلية بالعاشر من رمضان علي ذمة المحاضر ارقام 2306و2307 لسنة 2023 جنح اول العاشر وجاري عرض المحاضر علي النيابة العامة لاجراء التحقيقات اللازمه بشأن الواقعة.