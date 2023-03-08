ضبط سائق توك توك تعدى على سائق إسعاف بسبب أاسبقية المرور في المحلة

الغربية مصطفى عادل

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية القبض على سائق توك توك بعد قيامه بالتعدي على سائق سيارة إسعاف بمشرط واصابته بجرح قطعي بالرقبة بسبب اولوية المرور أثناء نقل المسعف لحالة مرضية.

كانت مستشفي المحلة العام قد استقبلت " عماد.ا" سائق سيارة إسعاف بمرفق اسعاف الغربية، مصاب بجرح قطعي بالرقبة.

وبالفحص تبين أثناء توجهه بحالة مرضية لأحد الأطباء اعترضه سائق توك توك بسبب رغبة الأخير العبور، وقام المتهم باخراج مشرط كان بحوزته وتعدي على المسعف واحدث اصابته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم واقتياده لقسم أول المحلة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.