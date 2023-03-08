ضبط المتهم بقتل شاب والتخلص من جثته فى مصرف بالمحلة

الغربية ـ مصطفى عادل

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية القبض على المتهم بقتل شاب والتخلص من جثته فى أحد المصارف فى زمام قرية البنوان مركز المحلة، حيث تبين أن وراء الواقعة صديق المتهم بسبب خلافات بينهما على أماكن صيد الأسماك.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغا بالعثور على جثة مجهولة الهوية فى مصرف مائى فى زمام قرية البنوان مركز المحلة، انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتم انتشال الجثة وتبين أنها لشاب يدعى "س.ا.ا" 30 سنة مبلغ باختفائه منذ أيام مقيم قرية طرينه مركز المحلة.

تم نقل الجثة للمشرحة وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة.

وتبين من خلال السير فى خطة البحث أن وراء الواقعة صديق المجنى عليه بسبب خلافات بينهما وعقد المتهم العزم وبيت النيه على قتله وبعد أن تأكد من وفاته تخلص من الجثة فى المصرف، وفر هاربا وتم ضبطه واحالته للنيابة العامة للتحقيق.