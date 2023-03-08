شباب البحيرة يشاركون بمارثون للمشى احتفالا باليوم العالمى للمرأة.. صور

شهدت مدينة دمنهور بالبحيرة انطلاق مارثون المشى الذى نظمه مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة احتفالا باليوم العالمى للمرأة وذلك بمشاركة نحو أكثر من 500 من الفتيات والسيدات من مراكز الشباب والأندية الرياضية والمحافظة.

وانطلق المارثون من مدخل شارع عبد السلام الشاذلى بمدينة دمنهور حتى الاستاد الرياضى حمل فيها أعضاء مراكز الشباب والإعلام واللافتات المدون عليها شعار الاحتفال، وبدأت فاعليات المارثون مع إطلاق وزير الشباب شارة الاحتفال بالفيديو كونفرانس.

وقال الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، إن هذه الفعالية تأتى فى إطار حرص وزارة الشباب بقيادة الدكتور اشرف صبحى على المشاركة فى الاحتفال باليوم العالمى للمرأة وانطلاقًا من الدور البنّاء للمرأة داخل المجتمع، وكونها تمثل النصف الثانى فى المجتمع، وتلقى كل الدعم والمساندة والتقدير من قِبل القيادة السياسية المصرية، مشددا على نهج وزارة الشباب فى إقامة الماراثونات الرياضية بشكل دورى بجميع المحافظات لإحداث حالة عامة من الممارسة الرياضية داخل المجتمع فى ضوء تشجيع النشء والشباب وكافة الأعمار السنية من المواطنين على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة وتنفيذًا لاستراتيجية الوزارة فى هذا الشأن، وتأكيدًا على التأثير الإيجابى لممارسة الرياضة على مستوى الحالة الصحية والتنشئة البدنية.