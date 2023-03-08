زوج محكمة الأسرة: "زوجتي حبستنى عشان 1000 جنيه وطلبت نفقة ترفيه 11 ألفًا"

كتبت أسماء شلبي

أقام زوج دعوى قضائية ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها بإلحاق الأذى والضرر المعنوي والمادي به انتقاماً منه لرفضه تصرفاتها وتبديدها مبالغ مالية شهرياً تتجاوز 30 ألف جنيه على أسرتها_ حسبما ورد فى الدوعى_.

وقال الزوج فى الدعوى:" عشت 15 عامًا معها في عذاب، وتحملت من أجل أولادي، ولكنها استمرت في تعنيفي والإساءة لي، وطردتني من منزلي، ولاحقتني مؤخراً بدعوى حبس بسبب ألف جنيه رغم ما تتقاضاه من نفقات، وطالبت بإلزامي بسداد 11 ألف جنيه نفقات ترفيه وألعاب لاطفالي، واعتادت على توجيه السب والقذف لي بخلاف لسانها السليط، وتسببها لي بالحرج أمام أولادي، ولكني صبرت من أجل الأطفال بسبب تهديدها لي بحرماني منهم".

وتابع:" رفضت الطلاق ودياً، ولاحقتني بعشرات البلاغات والدعاوى، وتسببت لي فى مشاكل في عملي، وتعسفت في رد حقوقي، وامتنعت عن تمكيني من رؤية الأطفال بعد طردها لي من المنزل، لأعيش في جحيم بعد أن دمرت حياتي وعاملتني بشكل سيئ، وتسببت لى بالضرر المادي والمعنوي، وذلك لعقابي بسبب اعتراضي على تصرفاتها الجنونية".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.