"زراعة الأزهر" تنظم قافلة توعوية وتوزع شتلات مجانا بالوادى الجديد

نظمت كلية الزراعة جامعة الأزهر قافلة زراعية توعوية لأهالي مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، والتى تضمنت عقد ندوات علمية وورش عمل وتوزيع شتلات أشجار فواكه على المتدربين، وذلك بمشاركة الدكتور أشرف عزت حمدي أستاذ الفاكهة بزراعة الآزهر والدكتور محمد كامل عبده المدرس بالكلية، وكان فى استقبال القافلة الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

وجرى عقد ندوة ارشادية بالمركز الارشادي بمديرية الزراعة بعنوان" علم البساتين وفروعها وعلاقته بانتاج ورعاية محاصيل الفاكهة المختلفة "وذلك بحضور 75 متدرب مزارعين ومهندسين ومشرفين زراعيين وطلبة مدرسة الزراعة، حيث افتتح وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة الندوة مرحبا بالحضور، واستعرضت الندوة البستنة وعلاقتها برعاية أشجار الفاكهة، وزراعة وإنتاج نخيل البلح، وعملية تلقيح نخيل البلح، والاهتمام بفصل الفسائل وطرق الفصل، وطرق التكاثر الشائعة في نخيل البلح، والإهتمام بالعمليات الفنية بعد - العقد، وخف الثمار، وتدلية العراجين، والتكميم( الزماط )، والحصاد.

كما شرح الدكتور مجد المرسي محاضرة عن أهم أمراض الفاكهة وخاصة نخيل البلح، وحاضر الدكتور محمد كامل، عن دور النباتات الطبية والعطرية ودورها في الوقاية من الأمراض المزمنة، وكيفية زراعة النباتات الطبية والعطرية، و استخلاص المواد الفعالة منها بالطريقة السليمة، وأهم الأنواع الموجودة في محافظة الوادي الجديد، واستخدامها بطريقة صحيحة للوقاية من الأمراض، وجرثومة المعدة وكيفية الوقاية من الاصابة منها باستخدام النباتات الطبية، وعدم الاستخدام المفرط في المضادات الحيوية والتوجة الي الطبيعة واستخدامها للوقاية من الأمراض ومنها السرطان.

وفي نهاية الندوة تم فتح باب النقاش والإجابة علي جميع الأسئلة والاستفسارت، منها أسباب سقوط العقد في ثمار الفاكهة وأهم التوصيات لزيادة عقد ثمار الفاكهة، وقامت القافلة بتوزيع شتلات الفاكهة علي المتدربين بواقع (3) شتلات متنوعة لكل متدرب من أنواع ( موالح - قشطة - مانجو - جوافة ).