رئيس مركز الداخلة يعقد لقاء جماهيرى مع أهالى قرية الجديدة لبحث مطالبهم

أجرى المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد ، زيارة تفقدية لقرية الجديدة، وتفقد الوحدة الصحية بالقرية للاطمئنان على سير العمل، وعقد لقاء جماهيرى مع أهالى القرية بمقر الجمعية الخيرية بالقرية بحضور منصور شاذلى عمدة الجديدة وسيد اسماعيل رئيس الوحدة المحلية، والقيادات التنفيذية والشعبية بالقرية لبحث المشكلات التى تواجه القرية ومطالب المواطنين لوضع حلول لها.

وناقش رئيس مركز الداخلة عددا من المطالب مع أهالى القرية، ووجه بالتحرك نحو تنفيذها وشدد على ضرورة توفير كافة السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان بأسعار مخفضة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم بالعمل على توفير كافة السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن المواطنين والتوسع فى فتح منافذ الوحدات المحلية لبيع المنتجات الغذائية والسلع بسعر أقل من سعر السوق.

وفى سياق متصل، أجرى رئيس مركز الداخلة زيارة مفاجئة لحضانة أطفال بحى الجناين فى مدينة موط، حيث رافقه صابر مبارز نائب ثان مركز الداخلة، ووجه رئيس المركز بزيادة التهوية داخل حجرات الحضانة مع تركيب شفاطات هواء لضمان التهوية الجيدة واستبدال مراوح السقف بمراوح جانبية، حرصا على أبنائنا الاطفال وتوفير بيئة آمنة لهم، و زيادة الاضاءة داخل الحضانة، بهدف توفير الرعاية الصحية والتربوية لهم لبناء شخصيتهم وتطوير مهاراتهم.