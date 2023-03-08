وقالت ميلونى - فى منشور على فيسبوك - "بالنسبة لهن ولكل امرأة ضحية الاضطهاد والتمييز وسوء المعاملة، يجب أن نواصل المعركة لمكافحة جميع أشكال العنف، باستخدام جميع الأدوات المتاحة لنا".

وأكدت أنه من واجب المؤسسات أن تتأكد من أن مثل هذه الأعمال الوحشية لن تحدث بعد الآن، بحسب وكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية.

وأضافت "وبنفس الطريقة، من واجبنا أن نتغلب على العقبات التي لا تسمح لجميع النساء بالتعبير عن إمكاناتهن التي لا تقدر بثمن بالكامل في القطاعات التي لديهن طموحات فيها".

وقالت ميلوني - وهي أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا - إن الوقت المناسب لتولي أول رئاسة البلاد ليس بعيد المنال ... يجب ألا يكون الثامن من مارس يوما للمطالبة بما يجب أن يمنحه الآخرون للمرأة، بل يوم فخر وإدراك لما يمكننا القيام به، سواء أحب ذلك الآخرون أم لا".

وقالت: "التزامي هو تجاه النساء الإيطاليات اللواتي يواجهن صعوبات جمة كل يوم من أجل تأكيد مواهبهن، والاعتراف بتضحياتهن.. وبالمثل، فإن التزامي اليومي هو إيجاد حلول حتى تتمكن نساء هذه الأمة من تأكيد أنفسهن تماما دون الحاجة إلى التضحية".