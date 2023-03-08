دبلوماسية أمريكية: واشنطن ملتزمة بالعمل على سد الفجوة بين الجنسين وتمكين المرأة

أ.ش.أ

أكدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرنيفيلد، التزام الولايات المتحدة بالعمل على تحقيق الابتكار والتغيير التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي؛ لتعزيز العمل لسد الفجوات بين الجنسين وتمكين المرأة.

وقالت جرنيفليد، في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، على هامش أعمال الدورة السابعة والستين للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة والمساواة بين الجنسين وتمكين النساء، إن "الابتكار الرقمي يمكن أن يمكن المرأة ويقدم فرصة التعليم أفضل ونحن بحاجة إلى توسيع هذه التقنية لتشمل جميع الفتيات والنساء، والولايات المتحدة ملتزمة كليا بفعل ذلك، ونحن نعمل على تطوير هذا العمل من خلال الشراكات العالمية لمواجهة انتشار التحرش بالنساء عبر الانترنت التي تتم على أساس النوع الاجتماعي".