"حياة كريمة" تسهم فى تحقيق أهداف نمو الإنتاج الزراعى بـ14.1 مليار جنيه

كتبت نورا فخري

تسهم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والخطط الملائمة لتحقيق أهداف نمو الإنتاج الزراعي المحلي، وتوفير المياه اللازمة لزيادة الرقعة الزراعية، وتنمية الابتكارات والبحث العلمي الزراعي والتكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة، والتوسع في مشروعات التصنيع الزراعي، وزيادة وعي المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية.

وتستهدف خطة العام الجاري توجيه 14.1 مليار جنيه بهدف تأهيل وتبطين وتدبيش الترع (3213 كيلو متر طولى)، وإنشاء وتطوير 324 مركزا للخدمات الزراعية، فيما تبلغ مساحة الزمامات المغطاة بالري الحديث المستهدفة، حوالى 83 ألف فدان، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليه البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).

ومن أبرز مشروعات المرحلة الأولى فى إطار ضمان الحق في الغذاء، ضمن مبادرة حياة كريمة، استكمال مشروع الزمامات المغطاة بالري الحديث بحوالي مليار جنيه، عملية تأهيل ترع بنجع حمادي بتكلفة 420 مليون جنيه.

وتتضمن أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى لتحقيقها خطة عام 22/23، تحقيقا للأمن الغذائي، تبني الخطط الملائمة لتحقيق أهداف نمو الإنتاج الزراعي المحلي، وتوفير المياه اللازمة لزيادة الرفعة الزراعية، وتنمية الابتكارات والبحث العلمي الزراعي والتكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة والتوسع في مشروعات التصنيع الزراعي، وزيادة وعي المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية، خفض التعديات على الأراضى الزراعية، وإعادة تأهيل المتدهور منها، وتعزيز تقنين أراضي وضع اليد تنفيذا للقانون.

يأتى ذلك بالإضافة إلى العمل على تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتعزيز توفير الاحتياطى من السلع الاستراتيجية، وتحديث التشريعات واللوائح المنظمة لضمان سلامة وجودة منتجات الغذاء المحلي والمستورد، وتطوير معايير الجودة والمواصفات القياسية للعديد من سلع المنتجات الزراعية، وتعزيز قدرات ودور الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتعزيز الرقابة على الأسواق ومكافحة الممارسات الاحتكارية.