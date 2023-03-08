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حقوق بنى سويف تنظم ندوة حول نشر الفكر الوسطى ومواجهة الفكر المتطرف

الأربعاء، 08 مارس 2023 10:21 ص
حقوق بنى سويف تنظم ندوة حول نشر الفكر الوسطى ومواجهة الفكر المتطرف جانب من الندوة
بنى سويف هانى فتحى

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نظمت كلية الحقوق  جامعة بنى سويف  تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ندوة حول نشر الفكر الوسطي ومواجهة الفكر المتطرف تحت إشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، حيث حاضر في الندوة نخبة من علماء مجمع البحوث الإسلامية و منطقة الدعوة والإعلام الديني بمنطقة بني سويف الأزهرية، وبحضور الدكتور أحمد فوزي عميد الكلية و الدكتور عبدالعليم مشرف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد رئيس الجامعة، فى بيان له أن الندوة تناولت أهمية الدعوة لنشر الفكر الوسطى الصحيح ومواجهة الفكر المتطرف والبعد عن الأفكار المغلوطة، وترسيخ القيم الإنسانية، وتعزيز قيم المواطنة والوسطية والاعتدال، بالإضافة إلى تناول  فضائل شهر شعبان والاستعداد لشهر رمضان المبارك.

وفى سياق منفصل، شارك الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ، في فعاليات ورشة العمل الخاصة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي وعدد من الوزراء ورؤساء الجامعات ولفيف من القيادات الأكاديمية والبرلمانية والشخصيات العامة، ورموز الإعلام ، والجهات الرقابيه ورئيسى اتحاد طلاب جامعة بني سويف والأهلية.
 
 

 


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