حقوق بنى سويف تنظم ندوة حول نشر الفكر الوسطى ومواجهة الفكر المتطرف

نظمت كلية الحقوق جامعة بنى سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ندوة حول نشر الفكر الوسطي ومواجهة الفكر المتطرف تحت إشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، حيث حاضر في الندوة نخبة من علماء مجمع البحوث الإسلامية و منطقة الدعوة والإعلام الديني بمنطقة بني سويف الأزهرية، وبحضور الدكتور أحمد فوزي عميد الكلية و الدكتور عبدالعليم مشرف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد رئيس الجامعة، فى بيان له أن الندوة تناولت أهمية الدعوة لنشر الفكر الوسطى الصحيح ومواجهة الفكر المتطرف والبعد عن الأفكار المغلوطة، وترسيخ القيم الإنسانية، وتعزيز قيم المواطنة والوسطية والاعتدال، بالإضافة إلى تناول فضائل شهر شعبان والاستعداد لشهر رمضان المبارك.