جامبيا وبنك الاستثمار الأوروبي يوقعان اتفاقية بقيمة 32 مليون يورو لنشر الطاقة المتجددة

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أعلنت جامبيا وبنك الاستثمار الأوروبي التوقيع على منحة الاتحاد الأوروبي للبوابة العالمية بقيمة 24.08 مليون يورو إلى جانب قرض بقيمة 8 ملايين يورو لدعم تنفيذ برنامج توليد ونقل وتوزيع الطاقة المتجددة داخل وخارج الشبكة في جميع أنحاء جامبيا.

وأوضح سيدي كيتا وزير المالية والشؤون الاقتصادية في جامبيا أن التمويل يستهدف تحويل قطاع الكهرباء في البلاد من خلال "الطاقة الشمسية" ووصول خدمات الكهرباء لما يصل إلى ألف مدرسة ومائة منشأة صحية خاصة المناطق النائية، بالإضافة إلى تحقيق الوصول الشامل للكهرباء لجميع المواطنين بحلول عام 2025، وتقليل البصمة الكربونية.

وأشار إلى أن التمويل الجديد يرفع إجمالي اتفاقية المنحة الجديدة للمشروع من جانب بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 100 مليون يورو.

من جانبها، قالت جوتا أوربيلينن مفوض الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية، إن الحصول على الكهرباء بتكلفة معقولة وموثوقة ومستدامة للجميع يمثل أولوية للبوابة العالمية، ويزيد من الاستقلالية الاستراتيجية، إذ يعد مشروع الطاقة الخضراء مكسبًا مهماً للعمل المناخي والتنمية البشرية، وتمكين الشباب وخلق المزيد من الفرص الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد.

بدوره، قال توماس أوستروس نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي إن الاستثمار في البنية التحتية للطاقة في جامبيا ضروري لتحسين الفرص الاقتصادية بالإضافة إلى تحسين الحياة اليومية.

وأضاف أنه بمجرد تشغيل المشروع، سيزيد مشروع الطاقة المتجددة في جامبيا من إمدادات الطاقة بمقدار الخُمس، بالإضافة إلى زيادة الحصول على الكهرباء في المجتمعات الريفية، وتعزيز البنية التحتية لنقل وتوزيع الطاقة.

يذكر أنه على مدى العقد الماضي، قدم بنك الاستثمار الأوروبي 5.3 مليار يورو لاستثمارات الطاقة في جميع أنحاء إفريقيا.