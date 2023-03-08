تنظيم فعاليات مبادرة " IT'S ON " لريادة بكفر الشيخ وتعزيز الشعور بالهوية المصرية

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد قصر ثقافة كفر الشيخ، فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة "it's on" بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، كما انطلقت بمختلف محافظات مصر، لفريق شباب يدير شباب التطوعى، وقد شهد وزير الشباب والرياضة، انطلاق فعاليات المبادرة من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور قيادات الوزارة .

قدم فريق شباب يدير شباب بكفر الشيخ، درع تكريم الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، فى ختام فعاليات المبادرة التى تناولت تعريف ريادة الأعمال من خلال ورش عمل قدمها الدكتور باسم منير عليوة محاسب مالى بجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، الذى تناول تطبيق النماذج المالية و تقديم الاقتراحات لاستقرار الوضع المالى للمشروعات الناشئة، كما استضافت المبادرة الدكتور طارق عمارة عميد المعهد العالي للخدمه الاجتماعيه، متحدثاً عن بناء فريق العمل الناجح جاء ذلك بحضور مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب .

كما نظمت مديرية الشباب والرياضة، برنامج « التعليم المدني للنشء و الشباب» ،لتحقيقها من خلال الجلسات التدريبية والنقاش المفتوح مع المتدربين، أهمها تعزيز الهوية المصرية، ينظم البرنامج إدارة البرلمان والتعليم المدني بمراكز شباب" برج البرلس، قزمان، كفر الشيخ "وذلك وفق برتوكول تعاون وزارة الشباب والرياضة و منظمة اليونيسف، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

من جانبه أوضح الدكتور عزت، محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن البرنامج يقدم 18 ورشة تدريبية بمختلف الإدارات الفرعية ومراكز الشباب بالمحافظة، بواقع 3 لقاءات نقاشية للورشة الواحدة، وتستهدف المرحلة العمرية للنشء من 12 حتى 18 سنة و للشباب من عمر 18 حتى 35 سنة، تستمر الورش التدريبية حتى 21 مارس .

وأضاف «محروس» أن محاور البرنامج تدور حول ترسيخ المهارات الإيجابية لدى النشء والشباب وتنمية روح المواطنة وتعزيز الشعور بالهوية المصرية وتنمية الاتجاهات الإيجابية للحفاظ على المصلحة العامة للمجتمع، مشيرًا إلى أن تلك البرامج التدريبية تسعى دائمًا لترسيخ المفاهيم الإيجابية تقدم من خلال مدربين معتمدين من وزارة الشباب والرياضة، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وبمتابعة تنفيذ محمود الصاوي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني من تنفيذ فريق عمل إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية.