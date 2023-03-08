تطوير كوبرى مشاة ناهيا فى الجيزة لتيسير حركة المواطنين.. صور

كتبت – مرام محمد

تواصل محافظة الجيزة تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع الحيوية ما بين رئيسية وفرعية وكباري المشاة، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، التي شهدت إدراج العديد من الطرق والمحاور المرورية بخطط التطوير لتحسين حركة سير المواطنين والمركبات ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفي هذا الإطار، تابع حي الدقي وحي بولاق الدكرور ميدانيا أعمال تطوير ورفع كفاءة كوبري مشاة ناهيا؛ لتيسير حركة المشاة في هذا المحور الحيوي بين الدقي وبولاق والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة، وذلك تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، وعبدالله نور رئيس حي بولاق.

وتشمل أعمال التطوير بكوبري ناهيا، تركيب رخام جديد وبلاط انترلوك، ومده بشبكة إنارة جديده، وتخصيص شركة أمن لحراسته، بالإضافة إلى إقامة عدد من النقاط الخدمية للمواطنين في محيط المنطقة.

جدير بالذكر أن حي الدقي شن مساء أمس الثلاثاء، تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، وبالتنسيق مع اللواء هشام عبد الصمد مدير شرطة المرافق لمديرية أمن الجيزة، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمنطقة ناهيا وكباري المشاة وكذا منطقة كوبري الخشب، أسفرت عن رفع 596 حالة إشغال للباعة الجائلين.

وشهدت الحملة تحت غطاء أمني من قسم شرطة الدقي ومباحث المرافق، رفع كافة التعديات والتوصيلات الكهربائية العشوائية وإيداع المضبوطات في مخازن الحى، والتنسيق مع هيئة النظافة لرفع كافة المخلفات بعد رفع الإشغالات.



تطوير شامل لكوبرى مشاة ناهيا فى الجيزة



تطوير كوبرى مشاة ناهيا فى الجيزة



تطوير كوبري مشاة ناهيا



متابعة أعمال التطوير بكوبري مشاة ناهيا