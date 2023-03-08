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تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الأربعاء، 08 مارس 2023 11:38 ص
تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر موانى البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر،  أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و 713 شاحنة و 300 سيارة
 
وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 389 شاحنة و291 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 324 شاحنة و9 سيارة  . 
 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية ودليلة بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون إكسبريس، وغادرت ثلاث سفن وهى الحرية2 ، بوسيدون اكسبريس ودليلة.
 
كما يشهد ميناء نويبع تداول 1200 طن بضائع و 95 شاحنة حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا بينما تغادر السفينة سينا ، فيما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Shanghai M وعلى متنها 248 بوزن 484 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1351 راكب بموانيها .
 
 
 


 

 


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