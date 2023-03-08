تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و 713 شاحنة و 300 سيارة

وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 389 شاحنة و291 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 324 شاحنة و9 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية ودليلة بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون إكسبريس، وغادرت ثلاث سفن وهى الحرية2 ، بوسيدون اكسبريس ودليلة.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1200 طن بضائع و 95 شاحنة حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا بينما تغادر السفينة سينا ، فيما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Shanghai M وعلى متنها 248 بوزن 484 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1351 راكب بموانيها .





