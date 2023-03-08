تجديد حبس المتهمين بقتل سائق لسرقته بالإكراه فى الهرم 15 يوما

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهمين بقتل سائق لسرقته بالإكراه في الهرم 15 يوماً على ذمة التحقيقات، فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهمين بقتل سائق لسرقته بالإكراه في الهرم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت الطبيب الشرعى بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة، وطلبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين بقتل سائق توك توك والتخلص من جثته في منطقة زراعية لسرقته بالهرم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة أحد الأشخاص، بمنطقة زراعية في الهرم، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شاب مصابا بطعنات، وأشارت التحريات إلى أن الضحية سائق توك توك، اعتدى عليه 4 أشخاص بأسلحة بيضاء، لسرقته بالإكراه، وتخلصوا من جثته بمنطقة زراعية وفروا هاربين.

وحدد رجال المباحث هوية المتهمين، وتم ضبطهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق والتي أمرت بما سبق.