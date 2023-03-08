وأضافت الوكالة أن "كيم، فاز بنسبة 52.9% من الأصوات في انتخابات الحزب لاختيار الرئيس الجديد للحزب، خلال المؤتمر الوطني للحزب الذي عقد في مركز "كينتكس" بمدينة "غويانغ" الكورية الجنوبية، ووصل إلى الفوز في انتخابات خاضها 4 مرشحين".

وحصل الثلاثة مرشحين الآخرين ("آن تشول-سو" و"تشون ها-رام" وآن تشول-سو") على نسبة 23.4% و15% و8.7% من الأصوات، على التوالى.