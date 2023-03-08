أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الأربعاء، بأنه جرى انتخاب النائب "كيم كى-هيون" كزعيم جديد لحزب سلطة الشعب الحاكم فى البلاد.
وأضافت الوكالة أن "كيم، فاز بنسبة 52.9% من الأصوات في انتخابات الحزب لاختيار الرئيس الجديد للحزب، خلال المؤتمر الوطني للحزب الذي عقد في مركز "كينتكس" بمدينة "غويانغ" الكورية الجنوبية، ووصل إلى الفوز في انتخابات خاضها 4 مرشحين".
وحصل الثلاثة مرشحين الآخرين ("آن تشول-سو" و"تشون ها-رام" وآن تشول-سو") على نسبة 23.4% و15% و8.7% من الأصوات، على التوالى.
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