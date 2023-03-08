اليوم العالمى للمرأة.. أول فريق إطفاء نسائى يواجهن النيران بشجاعة.. فيديو

مع الاحتفال باليوم العالمى للمرأة، تبقى المرأة المصرية دائما ناجحة ومتمكنة وواثقة بنفسها، اقتحمت عالم الرجال وأثبتت كفاءتها فى جميع الميادين، حتى أصبحت يُشار عليها بالبنان.
فى جهاز الشرطة ظهرت المرأة فى كافة القطاعات والإدارات، وصولا للحماية المدنية، حيث لفت فريق الإطفاء النسائى النظر، وخطف المشهد فى كافة العروض التى قدمتها العناصر النسائية فى احتفالات اليوم العالمى للحماية المدنية.
وأظهر أول فريق نسائى فى الإطفاء قدرة فائقة على التعامل مع النيران وسرعة اطفائها وإنقاذ الضحايا، وذلك من خلال بيانات عملية لهن، على هامش الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية.
ونجحت الشرطة النسائية بالإطفاء بمشاركة الشرطة: "أية رجب محمد عمر، وأسماء حسن الروينى، وإيناس محمود سليمان، وأحلام سيف سليمان، وإينارة فوزى أحمد"، فى السيطرة على حرائق بميادين العروض فى بيانات عملية.
وقالت الشرطية أسماء حسن: "نشارك فى عملية الإطفاء وتدربنا على الإنقاذ بمختلف أنواعه"، فيما قالت "إينارة فوزى": تدربنا على إنقاذ المصابين من أعلى المبانى بواسطة المعدات الحديثة.
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