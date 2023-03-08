اللواء خيرت بركات: الإحصاء يعتبر العنصر الإساسي لأى تخطيط تنموى

كتب مدحت عادل

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، إن اتحاد الإحصائي ين العرب يعتبر واحداً من الهيئات النوعية المنضوبة في إطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في الجامعة العربية تأسس عام 2007 بمبادرة من بعض السادة رؤساء الاجهزة الاحصائية العربية واساتذة الاحصاء بالجامعات العربية، وتم اختيار العاصمة الأردنية عمان مقرا للاتحاد.

واضاف اللواء خلال افتتاح المؤتمر العلمي الدولى السابع لاتحاد الإحصائيين العرب اليوم، إن الاتحاد قد حرص على مشاركة كافة الأجهزة الاحصائية العربية والعلماء العرب المعنيين بعلم الاحصاء بكافة تطبيقاته فى اعماله، بهدف تنمية وتطوير وتنسيق مجالات عمل أعضائه وتوثيق الروابط بينهم والإسهام في رفع القدرات البشرية وكذا دعم إمكانيات الأجهزة الإحصائية والإحصائيين بما يحقق نهضة في العمل الإحصائي وبما يخدم التكامل الاقتصادي بين الأقطار العربية من خلال ممارسته لمهامه واختصاصاته وخبراته، وكذا الارتقاء بممستوى الوعى الاحصائي للشعوب العربية .

وأوضح بركات، أن المؤتمرات العلمية السابقة كانت فرصة كبيرة لتجمع نخبة كبيرة من العاملين بالاجهزة الاحصائية والخبراء والاكاديميين من مختلف الدول العربية لعرض ومناقشة نتائج ابحاثهم حول العديد من الموضوعات الهامة التي تهدف لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعزيز أوجه التعاون والروابط المشتركة بين الاجهزة الاحصائية العربية لدعم مسيرتها لمساعدة الحكومات والمخططين فى اتخاذ القرار ورسم السياسات وتطوير برامج التنمية الاحتوائية الشاملة.

وفى هذا الإطار، يأتى المرتمر الدولى السابع لاتحاد الاحصائيين العرب لاستكمال هذا الدور الهام، فالبيانات والاحصاء تعتبر العنصر الاساسي لأى تخطيط تنموي ودون توافرها لا يمكن ان تتحقق جهود الدولة لتحقيق التنمية المستقبيلية ورفاهة المواطن.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تتاكد اهمية هذا الاجتماع بالنظر الى المحاور الاربعة التي يغطيها وتتعرض لها مختلف الندوات والدراسات والابحاث المقدمة خلال جلسات المؤتمر وتتمثل في : دور الاحصاء فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030

دور الاحصاء فى تأمين متطلبات المجتمع المستقبيلية الاحصاء والتكنولوجيا والمجتمع الرقمي ودور الاحصاء في عالم متغير وهى موضوعات على درجة عالية من الأهمية للدول العربية في إطار سعيها للارتقاء بالعمل الاحصائى وتبادل التجارب والخبرات فيما بين الخبراء العرب وكافة أجهزة الاحصاء بالدول العربية بهدف السعى لربط جميع الأجهزة الاحصائية العربية بقاعدة بيانات مشتركة لتبادل البيانات والخبرات في المجالات الاحصائية المختلفة.

يوضح استعراض جدول أعمال المؤتمر العدد الكبير من الأبحاث التي سوف يتم مناقشتها خلال جلسات المؤتمر والتى بلغت 40 دراسة تغطى مختلف المحاور تعرض وتناقش خلال أربعة جلسات علمية، كما أن الندوات الثلاثة المخططة تغطى موضوعات ذات أهمية للعمل الاحصائى العربي، حيث تناقش تجارب كل من تونس والمغرب والاردن ومصر فى إجراء التعداد الاقتصادي، كما تتعرض لإحصاءات النوع الاجتماعى والسياسات المستندة على الأدلة لتمكين المرأة وكذا الوظائف الحديثة وعلاقتها بالاحصاء، ذلك بالإضافة للجلسة الحوارية الرئيسية التي تستهدف مناقشة تفعيل الدراسات الاحصائية في العالم العرب.