القبض على عامل قتل سيدة عجوز داخل منزلها لسرقتها فى المنوفية

تمكنت مباحث مركز بركة السبع بمديرية أمن المنوفية ، من ضبط عامل وذلك لقيامه بقتل سيدة عجوز بقرية هورين التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، لسرقة مصوغات الذهبية ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان أهالى قرية هورين التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، قد عثر على جثة سيدة عجوز مقتولة داخل منزلها، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.