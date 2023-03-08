اليوم السابع
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القبض على عامل قتل سيدة عجوز داخل منزلها لسرقتها فى المنوفية

الأربعاء، 08 مارس 2023 10:46 م
القبض على عامل قتل سيدة عجوز داخل منزلها لسرقتها فى المنوفية مديرية أمن المنوفية- أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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تمكنت مباحث مركز بركة السبع بمديرية أمن المنوفية ، من ضبط عامل وذلك لقيامه بقتل سيدة عجوز بقرية هورين التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، لسرقة مصوغات الذهبية ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
وكان أهالى قرية هورين التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، قد عثر على جثة سيدة عجوز مقتولة داخل منزلها، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع بمديرية أمن المنوفية، يفيد من عثور أهالى قرية هورين التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، على جثة سيدة عجوز مقتولة داخل منزلها ، على الفور قرر العميد حسن النحراوى مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث جنائى لكشف غموض الحادث، وتبين وراء إرتكاب الواقعة، عامل بشركة أمن بمستشفى ببركة السبع، وحال قيامه بتوصيل السيدة العجوز إلى منزلها، قام بخنق السيدة وسرق مصوغاتها الذهبية، تم ضبطه.
 
وبمواجهته اعترف بأرتكابه الواقعة ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محافظة المنوفية

مدير أمن المنوفية

مركز بركة السبع

العثور على جثة سيدة

قرية هورين



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