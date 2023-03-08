القاهرة الإخبارية : المتظاهرون بجورجيا يحتشدون أمام البرلمان ويصطدمون بقوات الأمن

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن المتظاهرين بجورجيا يحتشدون أمام البرلمان ويصطدمون بقوات الأمن، موضحة أن الشرطة تأمر المتظاهرين قرب برلمان تبليسي بفض تحركاتهم.

وفى وقت سابق أعلنت السلطات فى جورجيا أن الشرطة اعتقلت 66 شخصا على الأقل خلال تظاهرات نظمت فى العاصمة تبليسى، احتجاجا على مشروع القانون الذى يعتبرونه أداة لترهيب وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

وذكرت وزارة الداخلية الجورجية - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء، أن نحو 50 شرطيا أصيبوا خلال هذه الاحتجاجات بعد استخدامهم الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

وفى وقت سابق، استخدمت الشرطة الجورجية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق تظاهرة بعد أن نزل آلاف المحتجين إلى الشارع في العاصمة تبليسي رفضا لقانون "العملاء الأجانب" المثير للجدل.

ووفقا لقناة سكاى نيوز، أظهر بث تلفزيوني أحد المتظاهرين المعارضين لمشروع القانون الذي يعتبرونه أداة لترهيب وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، وهو يلقي قنبلة مولوتوف باتجاه عناصر من شرطة مكافحة الشغب.